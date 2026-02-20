El Gobierno logró la sanción de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados y ahora el proyecto vuelve al Senado

La maniobra del kirchnerismo para hacer caer la sesión

Tras una maratónica sesión que incluyó además de los habituales cruces entre el oficialismo y la oposición un escándalo tras intentar levantar la sesión. Cerca de las 21.30 el bloque de Unión por la Patria aprovechó que en el recinto había pocas bancas y pidió votar para que se levante la sesión. En ese momento la diputada Silvana Giudice del PRO tomó la palabra para que, mientras tanto, el oficialismo ocupara las bancas para que haya quorum.

Cuando volvieron a la Cámara los bloques oficialistas y aliados realizó otra moción para que la normativa se vote "en media hora", a las 22.

En ese momento, un conjunto de diputados del kirchnerismo se acercó al estrado de Menem para increparlo por el adelanto de la votación.

Finalmente, Giudici desistió de la moción de orden que proponía votar el proyecto en un plazo de treinta minutos, de modo que el debate seguirá según el cronograma de oradores ya fijado.

“En un acto de pacificación, siempre y cuando nos permitan continuar y nos dejen hablar y no tengamos que gritar cada vez que un diputado apoye esta ley, nosotros vamos a retirar la moción para continuar con la lista de oradores”, señaló Giudici.

El quorum

El Gobierno logró el quorum inicial de la sesión con 130 diputados gracias al apoyo del PRO, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el radicalismo y los bloques que responden a gobernadores peronistas no kirchneristas.

La sesión comenzó a las 14.15 con las bancas ocupadas de los libertarios, del PRO, del MID, del radicalismo y legisladores provinciales de Catamarca, Salta, Misiones y Tucumán, que responden a gobernadores peronistas no kirchneristas. El Gobierno necesitaba de 129 bancas ocupadas para dar inicio a la sesión.

Con anterioridad, en la reunión de labor parlamentaria donde se tuvo que acordar la forma de votación no hubo acuerdo. Por lo que se espera un debate de al menos 12 horas donde los diputados deberán definir la cantidad de oradores y el tiempo de exposición, y lo más importante el formato de votación. Hay que ver de qué manera se va a votar el proyecto después de la votación en general, si será por título o por artículo.

El oficialismo propuso que haya 20 minutos de tiempo para la presentación de cada dictamen, que haya 40 oradores con un tiempo de exposición de cinco minutos cada uno y que la votación en particular sea por títulos. Con mano alzada, la propuesta del oficialismo resultó aprobada.