MasterChef Celebrity: quién ganó la medalla de oro y quiénes quedaron con delantal negro

Además, evitaron la gala de eliminación Claudio Husaín y Marixa Balli, que lograron convencer al jurado con sus preparaciones.

La otra cara de la moneda fue para Leandro "Chino" Leunis y Sofía "La Reini" Gonet. Ambos tuvieron una noche complicada y recibieron el delantal negro, quedando directamente en riesgo de eliminación.

En tanto, el delantal gris fue para Andy Chango, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Joaqui y Cachete Sierra. Uno de ellos tendrá la posibilidad de salvarse antes de la gala del domingo, mientras que el resto deberá enfrentar una instancia decisiva junto al Chino y La Reini.

Con el nivel cada vez más alto y menos margen para equivocarse, el reality de cocina entra en una etapa determinante donde cualquier error puede costar muy caro.

Con qué problema se encontró el jurado de MasterChef Celebrity al entregar las últimas medallas de la competencia

Wanda Nara y el jurado de Masterchef Celebrity se toparon con la realidad de que el show está cerca de terminar y hubo un anuncio al cierre del programa que cambió el destino de la competencia: se entregaron las últimas medallas del certamen.

En una noche dedicada al cannoli por sorpresa y al pescado por elección propia en el caso de Ian Lucas, ganador del minidesafío del comienzo, los chefs entregaron las últimas medallas de la temporada y determinaron así cuáles participantes nunca pudieron ganar ni siquiera una.

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidieron que Emilia Attias hizo los mejores cannolis y le otorgaron la medalla dorada.

“Tenemos un problemón porque son 12 participantes y no nos da la cuenta para llegar con el número perfecto para los últimos participantes. Así que esto es algo que vamos a resolver en otro momento porque ahora vamos a entregar las medallas a los dos mejores platos de la noche”, expresó el italiano antes de felicitar a los participantes.

Ian se llevó su primera y única medalla en la última oportunidad que tenía. Fue la de plata gracias a su pejerrey con melena de león a la plancha, con higos y salsa picante de fruta de la pasión.

¿Qué participantes de Masterchef Celebrity nunca ganaron medallas?

Los participantes que permanecen en la recta final y nunca ganaron medallas son: La Joaqui, Andy Chango y Leandro “Chino” Leunis. El mayor ganador de medallas es Agustín “Cachete” Sierra, con 5 (dos doradas y tres plateadas), mientras que la que más obtuvo doradas fue Evangenlina Anderson, que ganó 3 únicamente de ese color.