Incidentes en el Congreso: hubo 12 detenidos y 6 personas heridas
Una de las víctimas fue trasladada al Hospital Ramos Mejía. Entre los demorados está Carlos, el jubilado hincha de Chacarita que protesta todos los miércoles.
La protesta contra la reforma laboral que la Cámara de Diputados debatió este jueves terminó con incidentes, detenidos y personas heridas en las inmediaciones del Congreso. El operativo de seguridad incluyó la intervención de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal, mientras que el SAME asistió a varios manifestantes y transeúntes tras el violento enfrentamiento que dejó un saldo de 12 detenidos, entre ellos Carlos, el jubilado de Chacarita que protesta todos los miércoles.
Desde el mediodía, organizaciones sindicales, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda se concentraron en la Plaza del Congreso en el marco del paro general convocado contra el proyecto impulsado por el Gobierno.
Aunque la conducción de la CGT había anunciado una huelga sin movilización, la jornada contó con la presencia de sectores de las dos CTA y agrupaciones como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.
La manifestación se desarrolló en paralelo al debate legislativo en Diputados, donde el oficialismo buscaba avanzar con la reforma laboral. Pero, cuando las columnas de los gremios y organizaciones sociales se retiraron un grupo sin identificación política generó graves incidentes que terminó con la tensión de 12 personas y dejó seis heridos.
Durante la mañana, la Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas en un control realizado en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Entre los arrestados había dos menores y un joven de 17 años con pedido de captura vigente por tentativa de robo automotor.
Los detenidos habrían participado en un “robo piraña” contra un transeúnte en medio de la protesta. Desde las fuerzas de seguridad explicaron que estos operativos forman parte de controles preventivos para evitar delitos o situaciones de violencia durante las movilizaciones.
Incidentes y enfrentamientos con la Policía
Con el correr de la tarde, la tensión fue en aumento. Algunos grupos arrojaron piedras, botellas y palos contra los efectivos e intentaron derribar las vallas de seguridad instaladas alrededor del Congreso.
Ante esa situación, la Policía desplegó camiones hidrantes y utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
El Ministerio de Seguridad informó que la Policía Federal detuvo a cuatro personas, mientras que la Policía de la Ciudad reportó otros ocho arrestos. En total, la jornada dejó 12 aprehendidos.
Seis personas heridas en los disturbios
El SAME confirmó que seis personas resultaron heridas durante los incidentes. Entre ellas, tres mujeres y tres hombres.
Una mujer de 75 años sufrió una fractura de cadera tras caer al suelo y fue atendida en el lugar. Otra, de 46 años, presentó convulsiones y debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía.
Además, una joven de unos 30 años fue asistida por una reacción alérgica cutánea. Por su parte, tres hombres de entre 34 y 37 años sufrieron escoriaciones leves y recibieron curaciones sin necesidad de traslado.
Operativo de seguridad y tensión política
El fuerte despliegue policial y los incidentes reflejan el clima de alta tensión política y social que rodea el tratamiento de la reforma laboral. Mientras el debate continúa en el Congreso, el Gobierno busca avanzar con la iniciativa, que genera rechazo en sectores sindicales y sociales.
Las autoridades anticiparon que los operativos de seguridad se mantendrán durante las próximas movilizaciones vinculadas al tratamiento del proyecto.