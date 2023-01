Horacio Rodríguez Larreta contó el motivo por el que le tiemblan las manos

Larreta_tuit.png

En el mismo sentido, Rodríguez Larreta negó que sufra de Parkinson u otro tipo de enfermedad degenerativa y explicó que padece de "temblor esencial", una enfermedad de la que habló por primera vez durante una entrevista en Animales Sueltos con Alejandro Fantino.

Rodríguez Larreta: "Tengo diagnosticado desde los 5 años''temblor esencial'"

"Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años. Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto", explicó.

"Algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no es eso", dijo el jefe de Gobierno, para luego agregar: "Me pasa y está a la vista de quien preste atención", agregó siempre a través de su cuenta en Twitter.

Ante la repercusión que tuvo la foto, el alcalde sostuvo: "Podría no tomar agua en público, pero aprendí que lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo".

En aquella mencionada entrevista con Fantino, en 2016, Larreta declaró: "No tiene nada que ver (con el Parkinson), absolutamente nada que ver médicamente. La pregunta me la hicieron muchas veces, es una buena oportunidad para aclarar y cortar con estos rumores".

"Tengo diagnosticado algo que se llama temblor esencial. Muchos no lo saben porque es imperceptible", dijo entonces, y recordó, otra vez con un humor, una anécdota de su juventud: "En el colegio me jodían en las clases de caligrafía, pero mi peor problema fue no poder jugar a los palitos chinos".