Horacio Rodríguez Larreta imitó a Mauricio Macri y se refirió a River de una particular manera

“¡Mala semana, eh! Se nota con Daniel (Filmus) que estamos dulces”, continuó Larreta, en este caso buscando como cómplice al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que participó del evento y que es fanático de San Lorenzo, equipo que el sábado pasado derrotó a Boca.

Más allá de las bromas, las palabras del jefe de gobierno porteño no pasaron inadvertidas y generaron algunas críticas en las redes. De hecho, un usuario de Twitter escribió: "Un tipo que quiere ser presidente de la Nación se refiere a River como "los innombrables"? Es una total falta de respeto, eso no es una chicana. Es un político, no un barrabrava. Inadmisible".

En esta línea, otro sumó "El Jefe de GCBA, Horacio Rodríguez Larreta, refiriéndose hacia nuestro club como "Los innombrables". Al final es lo mismo que Mauricio Macri".

La inevitable comparación de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri

Además de los comentarios que rápidamente inundaron las redes, también llegaron las comparaciones con el expresidente Mauricio Macri, quien tuvo expresiones parecidas en marzo de 1996, cuando protagonizó un cruce con el delantero Enzo Francescoli.

En ese entonces, al participar del programa deportivo El Equipo de Primera, afirmó: "Para mí son innombrables. Lo más lindo del futbol es generar rivalidad, es la gastada".

En aquel momento, Francescoli le replicó que era una falta de respeto y que antes que fanático debía responder a su rol como autoridad del club.