Horacio Rosatti defendió los fallos de la Corte Suprema: "No vinimos para hacer amistades"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, remarcó este martes que el máximo tribunal no está en la función pública "para hacer nuevas amistades si no para cumplir con la Constitución" y defendió el trabajo de ese cuerpo al señalar que en los "últimos años" sus integrantes tomaron decisiones que "no han agradado al poder de turno".