Ignacio Torres, junto a Larreta y Bullrich, se adjudicó el triunfo en las elecciones de Chubut: "Hay un nuevo gobernador"

En un discurso enérgico y determinado, Torres expresó: "Se les terminó la joda señores. No nos van a engañar más. A partir de hoy vamos a ir hacia una provincia seria. Hace falta cultura del trabajo y del esfuerzo".

El todavía candidato (falta el recuento definitivo) continuó su discurso, dejando en claro su postura frente a la violencia y la intimidación: "No nos podemos acostumbrar a que nos quieran amedrentar. Las patotas no van a volver a estar. No les tenemos miedo ni a los Arcioni, ni a los Luque ni a los Sastre de la vida. Esta provincia necesita orden y paz".

Ignacio Torres denunció además los intentos de sus adversarios de deslegitimar el resultado electoral: "Tienen la oportunidad de reconocer que perdieron, pero quieren confundir. Apelan a la trampa y a la mentira. Nosotros tenemos los datos de que Chubut cambió y tiene un nuevo gobernador".

"Nosotros vamos a gobernar para todos. Para los que nos votaron y para los que no nos votaron", aseguró Torres, enfatizando su compromiso de trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos de Chubut.