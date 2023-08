Javier Milei abrió un formulario para que sus votantes denuncien irregularidades en las PASO

Al ingresar al enlace, el usuario es dirigido a un "Formulario de Denuncias PASO 2023" que debe ser completado con los campos de correo electrónico, nombre y apellido (no obligatorio), teléfono, provincia o localidad y número o nombre del establecimiento.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fllibertadavanza%2Fstatus%2F1691904931790291339%3Fs%3D46&t=mczAaxqTXP9YTOw3hHjMZg&partner=&hide_thread=false Queremos mejorar nuestra fiscalización para Octubre. Para eso necesitamos que nos cuentes cualquier irregularidad que hayas presenciado en las PASO en este link: https://t.co/JztNOGSvEB — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 16, 2023

Esta iniciativa se da luego de que La Libertad Avanza denunciara públicamente que hubo "robo o destrucción de boletas a lo largo y a lo ancho del país" el domingo pasado.

"Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importa si están rotas o no. No se dejen engañar. A cuidar los votos!", tuitearon desde la cuenta oficial durante la tarde electoral.