Javier Milei arranca su gira en Davos y se reúne con el empresario británico Maurice Ostro

El presidente Javier Milei inicia su agenda internacional en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde tiene previsto mantener este martes por la tarde un encuentro con el empresario británico Maurice Ostro.
El presidente participa de la cumbre anual que reúne a los líderes más importantes del mundo y mantendrá encuentros con empresarios y banqueros.
El Presidente arranca su gira en Davos y se reúne con el empresario británico Maurice Ostro
El presidente Javier Milei inicia su agenda internacional en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde tiene previsto mantener este martes por la tarde un encuentro con el empresario británico Maurice Ostro.
Desde Presidencia informaron a través de un comunicado que la reunión figura en la agenda oficial y se concretará a las 16:30 (hora de la Argentina).
En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acompañará al jefe de Estado durante las actividades en Davos y mantendrá reuniones privadas con funcionarios de distintos países especializados en regulación, modernización administrativa y eficiencia estatal.
Martes 20 de enero
Miércoles 21 de enero
Jueves 22 de enero
Viernes 23 de enero
A través de sus redes sociales, Milei dio a conocer detalles de su itinerario en Suiza y dejó en claro que no habrá un encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump. En ese marco, el mandatario replicó una publicación de una cuenta afín al oficialismo y aprovechó para cuestionar con dureza al periodismo, al que acusó de instalar versiones falsas sobre supuestas reuniones bilaterales para luego presentarlas como “fracasos” diplomáticos.
El Presidente partió rumbo a Europa en un vuelo especial durante la noche del lunes y arribará a Davos este martes por la tarde. Su primera actividad será una cena de carácter tentativo con Maurice Ostro, mientras que el eje central de la agenda política y económica se desarrollará el miércoles 21.
Ese día comenzará con un encuentro protocolar con el vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin. Luego, Milei participará del espacio denominado “Country Strategy Dialogue on Argentina”, donde expondrá ante inversores internacionales los lineamientos del programa económico. Más tarde, cerca del mediodía, mantendrá una reunión con los principales directivos de la banca internacional, con el objetivo de reforzar el respaldo financiero a las reformas impulsadas por su Gobierno.
La intervención más relevante del mandatario será a las 15.45 (hora local), cuando tome la palabra en una de las sesiones centrales del Foro Económico Mundial frente a líderes políticos y empresariales de todo el mundo. Si bien Milei hablará antes que Donald Trump, la agenda oficial confirmó que no está prevista ninguna bilateral entre ambos.
Antes de regresar al país, el jueves 22 el Presidente dedicará la jornada a la prensa económica internacional. Está previsto que conceda entrevistas a la agencia Bloomberg y a la editora jefe de la revista The Economist, Zanny Minton Beddoes.
El regreso de Milei a la Argentina está programado para el viernes a las 6 de la mañana. Tras su arribo, retomará de inmediato la actividad en la Casa Rosada y seguirá de cerca el debate de los proyectos clave en el Congreso.