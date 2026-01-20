Javier Milei arranca su gira en Davos y se reúne con el empresario británico Maurice Ostro

16:30 hs argentina - Encuentro del señor Presidente con Maurice Ostro

Miércoles 21 de enero

06:05 hs argentina - Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin

06:15 hs argentina - Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

07:30 hs argentina - Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales

11:30 hs argentina - Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende

11:45 hs argentina - Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

Jueves 22 de enero

06:30 hs argentina - Ceremonia de Firma del Consejo de Paz

8 hs (a confirmar) - Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg

Actividad y horario a confirmar - Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes

Actividad y horario a confirmar - Encuentro del señor Presidente de la Nación con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain

13 hs argentina - Partida del Presidente de la Nación y su comitiva hacia la República Argentina

Viernes 23 de enero

06 hs argentina- Arribo a la ciudad de Buenos Aires

MILEI DAVOS

A través de sus redes sociales, Milei dio a conocer detalles de su itinerario en Suiza y dejó en claro que no habrá un encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump. En ese marco, el mandatario replicó una publicación de una cuenta afín al oficialismo y aprovechó para cuestionar con dureza al periodismo, al que acusó de instalar versiones falsas sobre supuestas reuniones bilaterales para luego presentarlas como “fracasos” diplomáticos.

El Presidente partió rumbo a Europa en un vuelo especial durante la noche del lunes y arribará a Davos este martes por la tarde. Su primera actividad será una cena de carácter tentativo con Maurice Ostro, mientras que el eje central de la agenda política y económica se desarrollará el miércoles 21.

Ese día comenzará con un encuentro protocolar con el vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin. Luego, Milei participará del espacio denominado “Country Strategy Dialogue on Argentina”, donde expondrá ante inversores internacionales los lineamientos del programa económico. Más tarde, cerca del mediodía, mantendrá una reunión con los principales directivos de la banca internacional, con el objetivo de reforzar el respaldo financiero a las reformas impulsadas por su Gobierno.

La intervención más relevante del mandatario será a las 15.45 (hora local), cuando tome la palabra en una de las sesiones centrales del Foro Económico Mundial frente a líderes políticos y empresariales de todo el mundo. Si bien Milei hablará antes que Donald Trump, la agenda oficial confirmó que no está prevista ninguna bilateral entre ambos.

Antes de regresar al país, el jueves 22 el Presidente dedicará la jornada a la prensa económica internacional. Está previsto que conceda entrevistas a la agencia Bloomberg y a la editora jefe de la revista The Economist, Zanny Minton Beddoes.

El regreso de Milei a la Argentina está programado para el viernes a las 6 de la mañana. Tras su arribo, retomará de inmediato la actividad en la Casa Rosada y seguirá de cerca el debate de los proyectos clave en el Congreso.