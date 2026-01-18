Javier Milei viaja este lunes para participar del foro de Davos

Antes del viaje, el mandatario compartió escenario en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y participó en Asunción del acto formal de firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Davos 2026: quiénes participan

La Reunión Anual convoca a líderes de una amplia gama de países y sectores. Asisten directores ejecutivos y presidentes de empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, y altos funcionarios de los países del G7, G20 y BRICS.

También participan directivos de organizaciones internacionales y referentes de organismos multilaterales, lo que refuerza el peso institucional del encuentro. La presencia de estas figuras convierte a Davos en un termómetro privilegiado del clima político y económico global.

Un dato distintivo de esta edición es que cerca de la mitad de los líderes asistentes provienen del Sur Global. Esa composición busca reflejar realidades diversas y contextos económicos y sociales diferentes, ampliando el abanico de perspectivas en discusión.

Líderes de gobiernos, empresas y sociedad civil participarán de más de 200 sesiones transmitidas en vivo.

El programa se enriquece además con aportes de la sociedad civil, representantes sindicales, organizaciones religiosas y figuras destacadas de la cultura. A ellos se suman emprendedores sociales, académicos y expertos de distintos laboratorios de ideas.

Los líderes jóvenes de la comunidad Global Shapers del Foro, junto con innovadores y pioneros tecnológicos, aportan miradas de vanguardia y experiencias directas frente al cambio. Su participación apunta a conectar las discusiones estratégicas con las nuevas generaciones.

La cobertura de más de 200 sesiones en vivo garantiza transparencia y accesibilidad. Audiencias de todo el mundo podrán seguir los debates, cuestionar ideas y participar de manera indirecta en una cumbre que, año tras año, busca influir en la agenda global.