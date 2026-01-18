Javier Milei viaja este lunes para participar del foro de Davos

El presidente Javier Milei participará esta semana del influyente Foro Económico de Davos, donde tiene preparado en un discurso en el que buscará mostrar a la Argentina como "caso de éxito".
El Presidente partirá el lunes desde Buenos Aires rumbo a Zúrich, donde hará escala para luego ir hacia Davos. Volverá al país el viernes, sin tener previsto un paso por Estados Unidos, tal y como algunas fuentes habían hecho trascender semanas atrás.
La comitiva estará compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Al contrario de otros años, quien se quedará en Casa Rosada será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El miércoles a las 11:45, Milei brindará su discurso ante el plenario del Foro. Antes de su discurso frente a los líderes de Davos, Milei ya tiene pactado un encuentro con CEOs de bancos mundiales.
Antes del viaje, el mandatario compartió escenario en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y participó en Asunción del acto formal de firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La Reunión Anual convoca a líderes de una amplia gama de países y sectores. Asisten directores ejecutivos y presidentes de empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, y altos funcionarios de los países del G7, G20 y BRICS.
También participan directivos de organizaciones internacionales y referentes de organismos multilaterales, lo que refuerza el peso institucional del encuentro. La presencia de estas figuras convierte a Davos en un termómetro privilegiado del clima político y económico global.
Un dato distintivo de esta edición es que cerca de la mitad de los líderes asistentes provienen del Sur Global. Esa composición busca reflejar realidades diversas y contextos económicos y sociales diferentes, ampliando el abanico de perspectivas en discusión.
Líderes de gobiernos, empresas y sociedad civil participarán de más de 200 sesiones transmitidas en vivo.
El programa se enriquece además con aportes de la sociedad civil, representantes sindicales, organizaciones religiosas y figuras destacadas de la cultura. A ellos se suman emprendedores sociales, académicos y expertos de distintos laboratorios de ideas.
Los líderes jóvenes de la comunidad Global Shapers del Foro, junto con innovadores y pioneros tecnológicos, aportan miradas de vanguardia y experiencias directas frente al cambio. Su participación apunta a conectar las discusiones estratégicas con las nuevas generaciones.
La cobertura de más de 200 sesiones en vivo garantiza transparencia y accesibilidad. Audiencias de todo el mundo podrán seguir los debates, cuestionar ideas y participar de manera indirecta en una cumbre que, año tras año, busca influir en la agenda global.