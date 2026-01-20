El Gobierno envió asistencia a los evacuados por el desplazamiento en Comodoro Rivadavia

comodoro rivadavia

Además, las autoridades confirmaron que este martes arribará a la ciudad, en un avión de la Policía Federal, la Brigada USAR (búsqueda y rescate), integrada por oficiales de comando, ingenieros, arquitectos, piloto, copiloto y personal técnico especializado, con el objetivo de reforzar las tareas de evaluación y asistencia.

Mientras tanto, el Comando de Incidentes coordina un operativo conjunto con la Administración Federal de Emergencias (AFE), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Defensa Civil municipal y provincial, áreas de Desarrollo Social y Salud, la Cruz Roja Argentina y la Policía de la Provincia.

El deslizamiento del terreno no solo comprometió viviendas, sino también infraestructura esencial, como cañerías de gas y agua, lo que incrementó el nivel de riesgo en la zona. Frente a este escenario, se implementaron cortes nocturnos parciales del suministro de agua y se instalaron sensores automáticos para el monitoreo del sistema de gas, con mecanismos de corte inmediato ante posibles fugas.

Equipos de Defensa Civil y técnicos municipales continúan realizando monitoreos permanentes del terreno y de los servicios básicos para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los vecinos.

En ese marco, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas del municipio, Fernando Ostoich, informó que el corrimiento del talud alcanzó una extensión aproximada de 1.500 metros y recordó que el sector presenta antecedentes de inestabilidad, aunque remarcó que la magnitud de este episodio fue inusual.

Vecinos de la zona habían advertido en los últimos días sobre la aparición de grietas y derrumbes parciales, situaciones que se agravaron en las últimas horas y derivaron en el episodio de mayor gravedad.

Muchas viviendas presentan daños estructurales severos y están siendo relevadas de manera diaria por equipos municipales, en coordinación con las áreas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Humano y Defensa Civil.