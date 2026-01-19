El Banco Central sumó USD 21 millones y superó los USD 700 millones en compras en enero

La cotización del dólar

Este lunes, el tipo de cambio mayorista subió 4,50 pesos, un 0,3%, hasta $1.434,50, en una rueda con escaso volumen, cercano a USD 190,7 millones.

El dólar comercial conserva en enero una baja de 20,50 pesos o 1,4 por ciento. El régimen de bandas cambiarias vigente fijó para este lunes una banda superior en los $1.549,88, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó a 115,38 pesos o un 8% de ese techo.

En sintonía, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación. De esa manera, el billete cortó una racha de cuatro días a la baja.

El dólar blue también subió cinco pesos a 1.505 pesos. Con el feriado que hubo EEUU hubo escasas operaciones y poco movimiento de precios en el mercado de dólar futuro, donde las posturas para fin de enero se pactaban a 1.450 pesos.