Economía
Banco Central
Reservas
RESERVAS

El Banco Central sumó USD 21 millones y superó los USD 700 millones en compras en enero

La autoridad monetaria acumuló USD 708 millones en las últimas once ruedas y llevó las reservas brutas a USD 44.808 millones, el nivel más alto desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El Banco Centra sigue con su política de acumulación de reservas. (Foto: archivo).



El Banco Central sumó este lunes USD 21 millones a sus reservas y acumuló más de USD 700 millones en compras en lo que va de enero. Para sostener ese ritmo, la autoridad monetaria viene interviniendo tanto en el mercado mayorista como mediante operaciones realizadas por fuera del Mercado Libre de Cambios.

Leé también Tras la inflación de diciembre, ¿hasta dónde suben las bandas cambiarias en febrero?
tras la inflacion de diciembre, ¿hasta donde suben las bandas cambiarias en febrero?

Desde la puesta en marcha del esquema para reforzar las reservas internacionales, el BCRA adquirió USD 708 millones en las últimas once ruedas. Las reservas brutas se ubicaron en USD 44.808 millones, tras un aumento diario de USD 201 millones, y alcanzaron el nivel más alto desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

banco central

Las estimaciones oficiales prevén que a lo largo de 2026 la compra de divisas podría oscilar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, de acuerdo con el proceso de remonetización de la economía. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la capacidad de acumulación estará determinada por la demanda de dinero y la liquidez existente en el mercado cambiario.

El organismo fijó como regla que sus compras diarias no superen el 5% del volumen negociado para evitar distorsiones. Sin embargo, en algunas jornadas ese límite fue superado, lo que sugiere la utilización de compras en bloque fuera del MLC. El propio Banco Central aclaró que este tipo de operaciones se pactan directamente con empresas, tanto en monto como en tipo de cambio, con el objetivo de no alterar el funcionamiento del mercado.

La cotización del dólar

Este lunes, el tipo de cambio mayorista subió 4,50 pesos, un 0,3%, hasta $1.434,50, en una rueda con escaso volumen, cercano a USD 190,7 millones.

El dólar comercial conserva en enero una baja de 20,50 pesos o 1,4 por ciento. El régimen de bandas cambiarias vigente fijó para este lunes una banda superior en los $1.549,88, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó a 115,38 pesos o un 8% de ese techo.

En sintonía, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación. De esa manera, el billete cortó una racha de cuatro días a la baja.

El dólar blue también subió cinco pesos a 1.505 pesos. Con el feriado que hubo EEUU hubo escasas operaciones y poco movimiento de precios en el mercado de dólar futuro, donde las posturas para fin de enero se pactaban a 1.450 pesos.

Se habló de
Banco Central Reservas Javier Milei
