En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Suiza
AGENDA INTERNACIONAL

Javier Milei partió este lunes rumbo a Suiza para participar del Foro de Davos

El Presidente viajaba este lunes por la noche rumbo a Zurich, desde donde se trasladará a Davos para cumplir una agenda que incluye su exposición en el Foro Económico Mundial.

Javier Milei le transferirá toda su flota de aviones a la Fuerza Aérea (Foto: archivo)

Javier Milei le transferirá toda su flota de aviones a la Fuerza Aérea (Foto: archivo)
Leé también Mirtha Legrand arrinconó a Fátima Florez con una pregunta sobre Javier Milei: "¿Te estás...?"
Mirtha Legrand arrinconó a Fátima Florez con una pregunta sobre Javier Milei: ¿Te estás...?

El mandatario viajó acompañado por los ministros Luis Caputo, de Economía; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; y Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Milei-Avion.webp

La comitiva presidencial partió pasadas las 21.20 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y tenía previsto arribar el martes a las 15.30 a Zurich. De acuerdo con el plan de vuelo, el avión realizará una escala en las Islas Canarias de España, y luego continuará hacia Suiza. Desde Zurich, Milei se trasladará por vía terrestre hasta Davos, ya que el aeropuerto de esa ciudad no reúne las condiciones para recibir al avión ARG-01.

Embed

Cómo será la agenda de Javier Milei en Davos durante el Foro Económico Mundial

El martes 20 de enero, la agenda comenzará con un encuentro de carácter privado. A las 21 horas de Suiza (17 horas de la Argentina, horario a confirmar), Milei mantendrá una reunión con Maurice Ostro, empresario vinculado a los círculos económicos y políticos internacionales que suelen participar del foro. Será la única actividad formal prevista para esa jornada.

El miércoles 21 de enero concentrará el núcleo político y económico del viaje. A las 10:05 de Suiza (6:05 de la Argentina), el Presidente realizará un breve saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. Diez minutos más tarde, a las 10:15 (6:15 en la Argentina), participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, una instancia cerrada en la que expondrá la estrategia económica del país ante inversores y referentes internacionales.

Luego, a las 11:30 hora suiza (7:30 argentina), Milei mantendrá un encuentro con CEOs de bancos globales, una de las reuniones más relevantes del cronograma, orientada a presentar el rumbo económico del Gobierno y captar interés financiero. Por la tarde, a las 15:30 (11:30 en la Argentina), saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y a las 15:45 (11:45) realizará su intervención en el plenario del foro, el momento de mayor visibilidad internacional del viaje.

Cómo será la agenda de Javier Milei tras el Foro Económico de Davos

La agenda continuará el jueves 22 de enero con un fuerte componente mediático. A las 11:05 de Suiza (7:05 de la Argentina), el Presidente brindará una entrevista a la agencia Bloomberg. A continuación, mantendrá un encuentro periodístico con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, uno de los diálogos más esperados por el impacto global de ese medio.

Ese mismo jueves, a las 18 horas de Suiza (14 horas de la Argentina), partirá el vuelo especial de regreso al país. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana.

Con un cronograma ajustado y sin espacios en blanco, la gira de Milei en Davos combina diplomacia, finanzas y exposición mediática, en una visita diseñada para mostrar al presidente en contacto directo con el núcleo del poder económico global.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Suiza Davos Europa Luis Caputo
Notas relacionadas
Javier Milei viaja este lunes para participar del foro de Davos
La agenda de Javier Milei: Foro de Davos, encuentro con CEOs de bancos y entrevistas con medios internacionales
El Banco Central sumó USD 21 millones y superó los USD 700 millones en compras en enero

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar