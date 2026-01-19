Javier Milei partió este lunes rumbo a Suiza para participar del Foro de Davos

El presidente Javier Milei emprendió este lunes por la noche un viaje rumbo a Suiza para cumplir una agenda cargada de actividades en Europa, que contempla su participación en el Foro Económico de Davos y reuniones con banqueros y empresarios.
El mandatario viajó acompañado por los ministros Luis Caputo, de Economía; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; y Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La comitiva presidencial partió pasadas las 21.20 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y tenía previsto arribar el martes a las 15.30 a Zurich. De acuerdo con el plan de vuelo, el avión realizará una escala en las Islas Canarias de España, y luego continuará hacia Suiza. Desde Zurich, Milei se trasladará por vía terrestre hasta Davos, ya que el aeropuerto de esa ciudad no reúne las condiciones para recibir al avión ARG-01.
El martes 20 de enero, la agenda comenzará con un encuentro de carácter privado. A las 21 horas de Suiza (17 horas de la Argentina, horario a confirmar), Milei mantendrá una reunión con Maurice Ostro, empresario vinculado a los círculos económicos y políticos internacionales que suelen participar del foro. Será la única actividad formal prevista para esa jornada.
El miércoles 21 de enero concentrará el núcleo político y económico del viaje. A las 10:05 de Suiza (6:05 de la Argentina), el Presidente realizará un breve saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. Diez minutos más tarde, a las 10:15 (6:15 en la Argentina), participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, una instancia cerrada en la que expondrá la estrategia económica del país ante inversores y referentes internacionales.
Luego, a las 11:30 hora suiza (7:30 argentina), Milei mantendrá un encuentro con CEOs de bancos globales, una de las reuniones más relevantes del cronograma, orientada a presentar el rumbo económico del Gobierno y captar interés financiero. Por la tarde, a las 15:30 (11:30 en la Argentina), saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y a las 15:45 (11:45) realizará su intervención en el plenario del foro, el momento de mayor visibilidad internacional del viaje.
La agenda continuará el jueves 22 de enero con un fuerte componente mediático. A las 11:05 de Suiza (7:05 de la Argentina), el Presidente brindará una entrevista a la agencia Bloomberg. A continuación, mantendrá un encuentro periodístico con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, uno de los diálogos más esperados por el impacto global de ese medio.
Ese mismo jueves, a las 18 horas de Suiza (14 horas de la Argentina), partirá el vuelo especial de regreso al país. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana.
Con un cronograma ajustado y sin espacios en blanco, la gira de Milei en Davos combina diplomacia, finanzas y exposición mediática, en una visita diseñada para mostrar al presidente en contacto directo con el núcleo del poder económico global.