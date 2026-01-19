Javier Milei partió este lunes rumbo a Suiza para participar del Foro de Davos

El miércoles 21 de enero concentrará el núcleo político y económico del viaje. A las 10:05 de Suiza (6:05 de la Argentina), el Presidente realizará un breve saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. Diez minutos más tarde, a las 10:15 (6:15 en la Argentina), participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, una instancia cerrada en la que expondrá la estrategia económica del país ante inversores y referentes internacionales.

Luego, a las 11:30 hora suiza (7:30 argentina), Milei mantendrá un encuentro con CEOs de bancos globales, una de las reuniones más relevantes del cronograma, orientada a presentar el rumbo económico del Gobierno y captar interés financiero. Por la tarde, a las 15:30 (11:30 en la Argentina), saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y a las 15:45 (11:45) realizará su intervención en el plenario del foro, el momento de mayor visibilidad internacional del viaje.

Cómo será la agenda de Javier Milei tras el Foro Económico de Davos

La agenda continuará el jueves 22 de enero con un fuerte componente mediático. A las 11:05 de Suiza (7:05 de la Argentina), el Presidente brindará una entrevista a la agencia Bloomberg. A continuación, mantendrá un encuentro periodístico con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, uno de los diálogos más esperados por el impacto global de ese medio.

Ese mismo jueves, a las 18 horas de Suiza (14 horas de la Argentina), partirá el vuelo especial de regreso al país. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana.

Con un cronograma ajustado y sin espacios en blanco, la gira de Milei en Davos combina diplomacia, finanzas y exposición mediática, en una visita diseñada para mostrar al presidente en contacto directo con el núcleo del poder económico global.