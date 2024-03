Javier Milei confirmó que se darán de baja 70 mil contratos de empleados públicos

“Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas", afirmó.

En esa misma línea, el presidente señaló: "No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estamos haciendo”.

Qué es el Foro Económico Internacional de las Américas y quiénes son los oradores

El IEFA Latam Forum es un foro económico con presencia de empresarios de diferentes partes del mundo. El evento se desarrolla este martes y miércoles, entre las 08:45 y las 18:30, en el Four Seasons Hotel Buenos Aires. La transmisión del evento podrá verse por IEFA.TV.

Bajo el lema "Cooperación para un mundo sostenible", entre los oradores se destaca el presidente Javier Milei, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa y empresarios como José Luis Manzano (Integra Capital), Alejandro Bulgheroni (PAE) y Horacio Marin (YPF)

El fundador de Integra Capital, que presta servicios en compra y fusiones de empresas y salida a la bolsa, también se presentará como accionista de Phoenix Global Resources, dedicada a la explotación petrolera y que cotiza en la bolsa de Londres.

Además del mandatario también estará presente Rodrigo Valdés, funcionario del FMI, que tiene previsto reunirse prontamente, con el ministro de Economía Luis Caputo.