Guillermo Francella apoyó públicamente a Javier Milei: "Sigo con esperanza"

"Lo que sí sé es que eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente", continuó el artista.

Y siguió en esa línea: "Después, qué iba a suceder con la oposición, con la Ley ómnibus, el DNU y todo, se sabía que iba a haber contraste. A 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir".

"Así que sigo con la esperanza, no se con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo. No pierdo las esperanzas", cerró Guillermo Francella.

Cabe recordar que en estos últimos días se conocieron, entre otras voces de la farándula, las opiniones de Mirtha Legrand y Ricardo Darín, quienes cuestionaron los recortes de presupuesto en el área de Cultura.

Guillermo Francella

La sincera e inesperada confesión de Yanina Latorre a Javier Milei en plena entrevista: "Lo tenía que decir"

Yanina Latorre sorprendió al aire Javier Milei en plena entrevista radial en El Observador y le confió que se arrepiente de no haberlo votado para presidente, tal como le dijo en una conversación privada que tuvieron días antes.

"Yanina, ¿le querés hace alguna otra pregunta al presidente?", le dijo Luis Majul a su compañera de radio. Y ahí Latorre admitió con sinceridad: “La verdad que él sabe que yo no lo voté y realmente creo que me equivoqué y estoy tan esperanzada como todos los argentinos que están recibiendo todo esto muy bien. La verdad lo tenía que decir. Gracias”.

Milei destacó el gesto que tuvo la panelista y destacó su labor profesional: “Te agradezco tu sinceridad. Valoro enormemente tu trabajo y tu valentía y quiero mencionarlo”, le dijo.

Y Yanina amplió al respecto: “Hace poco hablé con Javier y le dije que no lo hacía por él, que lo hacía porque es lo que yo pienso”. "Al margen de quiénes me votaron o no, yo gobierno para los 47 millones de argentinos", cerró el presidente Javier Milei.