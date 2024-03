La respuesta de Guillermo Francos a Estela de Carlotto en defensa de Milei: "Comentarios desubicados"

guillermo francos.jpg

En tanto, agregó: "Nadie tiene la representatividad para hacer eso, es una convocatoria en contra de un presidente que recién empieza su mandato y encontró un país destrozado. No creo que sea la opinión mayoritaria de la gente, que se expresó de manera contundente en los últimos tiempos y se ha expresado".

Francos añadió que la idea del video protagonizado por Juan Bautista “Tata” Yofre fue “contar la historia verdadera”.

“He escuchado comentarios desubicados, como el de la señora. El gobierno trató de mostrar el tema de los desaparecidos, sobre todo con datos reales. Que no se muestre la historia para hablar de falsedades”, continuó.

“El Gobierno condena el terrorismo de Estado. No hay que buscar interpretaciones diversas a lo dicho antes. Milei ha sido claro. Lo que se pretendió hacer ahora tiene que ver con la utilización que se hace del tema, con la cantidad de desaparecidos que menciona Labraña, que no se utilice con un fin político”, remarcó.

Qué dijo Estela de Carlotto sobre Javier Milei

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apuntó contra Milei tras la lectura de un documento en el marco del Día de la Memoria. " Yo creo que hay que cansarlo hasta que se vaya", sostuvo la presidenta de la institución en diálogo exclusivo con A24.

Sobre un el reclamo de la gente y una posible huelga general, Carlotto remarcó: "Si hay que hacerla se hace, solo hay que ver qué hacen ellos para no dejar en banda a tanta gente que necesita trabajar, están despidiendo horriblemente un montón de gente, están cerrando lugares históricos. Yo creo que hay que cansarlo hasta que se vaya".

En tanto, agregó: "Hoy estuvo reunido el pueblo sano. El pueblo que quiera la patria y la prosperidad, no el hambre. Enfrente tenemos a los otros que no han abierto la ventana, pero no importa ojalá les llegue. Yo soy católica y por eso a veces pienso que hay milagros y por ahí en una de esas se les escapa algún acto de humanidad, mientras tanto estamos nosotros. Vamos a seguir y vamos a seguir luchando por nuestra patria, por la verdad, la memoria y la justicia".