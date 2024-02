Javier Milei en Corrientes: "No hay nada más cobarde que tirar piedras desde afuera"

Embed

Javier Milei en Corrientes

Javier Milei expuso en una conferencia titulada "Una Argentina liberal es posible". El director del Club de la Libertad, Ricardo Leconte (hijo), sostuvo que "a Javier Milei como colaborador de tantos años del Club de la Libertad lo invitamos hace un mes para que participe a través de un video, pero respondió que, por tratarse de los 10 años, lo haría personalmente".

Al inicio de su discurso, el jefe de Estado explicó la razón por la que se convirtió en anarcocapitalista, aunque afirmó que es contraproducente hacer diferencias entre tipos de liberales, ya que “son peleas que no tienen sentido y que lo único que hacen es ser funcionales a los estatistas”.

“La realidad es la que es, no importa si me gusta o no. Hay algunas restricciones que podés levantar y otras que no, pero lo que tengo claro es que no hay nada más cobarde que quedarse afuera y tirar piedras desde ahí, porque les puedo asegurar que meterse en este barro no es gratis”, añadió Milei.

Además, criticó con dureza a un viejo aliado, el diputado Ricardo López Murphy. “Es un traidor de las ideas de la libertad”, dijo Milei. Y agregó que "trabajaba para un socialdemócrata y que se disfraza de liberal y es una verdadera basura”.