Javier Milei en Davos: se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino
El encuentro se dio en el marco del Foro Económico Mundial y formó parte de la agenda internacional del Presidente. Los detalles.
Javier Milei en Davos: se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Davos (Foto: Presidencia)
El presidente Javier Milei mantuvo este jueves un saludo institucional con el titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, donde el mandatario argentino desarrolla una intensa agenda internacional.
Del encuentro también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se dio como parte de una serie de reuniones protocolares que el jefe de Estado viene llevando adelante con referentes de organismos internacionales, líderes políticos y representantes de entidades globales.
Si bien desde la comitiva oficial no trascendieron detalles sobre los temas abordados, el contacto se inscribió dentro del vínculo institucional entre el Gobierno argentino y las autoridades del fútbol mundial, un ámbito de fuerte peso simbólico para el país.
Infantino preside la FIFA desde 2016 y es una de las figuras centrales del deporte a nivel global, con injerencia directa en la organización de los principales torneos internacionales. El fútbol, en ese sentido, ocupa un lugar histórico y cultural relevante en la Argentina, tanto por sus logros deportivos como por su proyección internacional.
Donald Trump lanzó el "Consejo de la paz", con Javier Milei como uno de los fundadores
Donald Trump puso en marcha el denominado “Consejo de la Paz”, una nueva iniciativa diplomática con la que busca posicionarse como el principal articulador de un nuevo orden de seguridad global. El anuncio se realizó en Davos, al día siguiente de su enfático discurso ante el Foro Económico Mundial, en el que cargó contra Europa Occidental por su “debilidad estratégica” y reclamó un liderazgo “claro y sin complejos” de Estados Unidos en materia de defensa y estabilidad internacional.
“Mucha gente no sabía en 2020 que algunas de esas guerras estaban ocurriendo. Y algunas de ellas llevaban, en un caso, 32 años, en otro caso, 35 años, y en otro, 37 años. Nos alegró mucho detener la guerra que había comenzado entre India y Pakistán, dos naciones nucleares. Y me sentí muy honrado cuando el primer ministro de Pakistán dijo que el presidente Trump salvó 10 y quizá 20 millones de vidas al lograr que eso se detuviera justo antes de que ocurrieran cosas malas", aseguró Trump durante su discurso de presentación.
Y completó: "Como presidente, puse fin a esas ocho guerras en nueve meses, incluyendo Camboya y Tailandia. Y, por cierto, muchos de los líderes están aquí. Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía. Estamos trabajando en eso ahora mismo”.
En ese marco, la presencia de Javier Milei no pasa desapercibida. Trump elogió públicamente al presidente argentino por su “claridad ideológica” y su respaldo incondicional a Israel y a Estados Unidos. Fuentes diplomáticas señalan que Milei busca posicionar a la Argentina como socio preferente fuera de la OTAN y ganar peso político en un eventual rediseño de alianzas occidentales. De hecho, la invitación personal del ocupante de la Casa Blanca exime a la Argentina del pago de 1.000 millones de dólares como forma de ingreso y mantenimiento del Consejo.