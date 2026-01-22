Javier Milei en Davos: se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Diseño sin título - 2026-01-22T094209.883

Donald Trump lanzó el "Consejo de la paz", con Javier Milei como uno de los fundadores

Donald Trump puso en marcha el denominado “Consejo de la Paz”, una nueva iniciativa diplomática con la que busca posicionarse como el principal articulador de un nuevo orden de seguridad global. El anuncio se realizó en Davos, al día siguiente de su enfático discurso ante el Foro Económico Mundial, en el que cargó contra Europa Occidental por su “debilidad estratégica” y reclamó un liderazgo “claro y sin complejos” de Estados Unidos en materia de defensa y estabilidad internacional.

“Mucha gente no sabía en 2020 que algunas de esas guerras estaban ocurriendo. Y algunas de ellas llevaban, en un caso, 32 años, en otro caso, 35 años, y en otro, 37 años. Nos alegró mucho detener la guerra que había comenzado entre India y Pakistán, dos naciones nucleares. Y me sentí muy honrado cuando el primer ministro de Pakistán dijo que el presidente Trump salvó 10 y quizá 20 millones de vidas al lograr que eso se detuviera justo antes de que ocurrieran cosas malas", aseguró Trump durante su discurso de presentación.

Y completó: "Como presidente, puse fin a esas ocho guerras en nueve meses, incluyendo Camboya y Tailandia. Y, por cierto, muchos de los líderes están aquí. Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía. Estamos trabajando en eso ahora mismo”.

En ese marco, la presencia de Javier Milei no pasa desapercibida. Trump elogió públicamente al presidente argentino por su “claridad ideológica” y su respaldo incondicional a Israel y a Estados Unidos. Fuentes diplomáticas señalan que Milei busca posicionar a la Argentina como socio preferente fuera de la OTAN y ganar peso político en un eventual rediseño de alianzas occidentales. De hecho, la invitación personal del ocupante de la Casa Blanca exime a la Argentina del pago de 1.000 millones de dólares como forma de ingreso y mantenimiento del Consejo.