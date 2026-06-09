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Bajó del auto para discutir con un motociclista, olvidó el freno de mano y todo terminó en un dramático choque

Dos hombres iniciaron una discusión de tránsito y el vehículo comenzó a moverse solo en plena capital provincial. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

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Bajó del auto para discutir con un motociclista y terminó provocando un choque. (Foto: captura)

Bajó del auto para discutir con un motociclista y terminó provocando un choque. (Foto: captura)

Una escena tan insólita como peligrosa quedó registrada en pleno centro de Neuquén y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Todo comenzó con una discusión de tránsito entre un automovilista y un motociclista, pero terminó con un choque inesperado cuando el conductor olvidó colocar el freno de mano y su vehículo se desplazó solo varios metros.

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El episodio ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Láinez, una de las zonas más transitadas de la capital neuquina. Las imágenes muestran cómo una disputa que parecía ser un intercambio verbal terminó involucrando a un tercer conductor que no tenía ninguna relación con el conflicto.

Según puede observarse en el video, la discusión se inició tras una presunta maniobra de tránsito que generó tensión entre un automovilista y un joven que circulaba en motocicleta.

En medio del altercado, el conductor decidió descender de su vehículo para continuar la discusión cara a cara. Sin embargo, cometió un error que resultó determinante: dejó el auto estacionado sin activar el freno de mano.

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Mientras ambos continuaban intercambiando reclamos, el vehículo comenzó a desplazarse lentamente marcha atrás sin que ninguno de los involucrados advirtiera lo que estaba sucediendo. Segundos después, el automóvil recorrió varios metros sin control y terminó impactando contra otro vehículo que circulaba normalmente por la calle.

Lo más llamativo ocurrió después del choque. De acuerdo con las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, el conductor responsable no se acercó a verificar los daños ni a dialogar con el otro automovilista afectado.

En cambio, realizó un breve gesto con la mano, aparentemente a modo de disculpa, volvió a subir a su auto y se retiró del lugar. Lejos de asumir la responsabilidad por lo ocurrido, continuó enfocando su enojo en el motociclista con el que había iniciado la discusión.

La secuencia completa quedó registrada por testigos y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la actitud del conductor tras el accidente.

El video se volvió viral en redes sociales

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas debido a lo inusual de la situación. Lo que más llamó la atención fue que el siniestro terminó afectando a una persona completamente ajena a la discusión original.

Además, varios usuarios destacaron que el choque podría haber tenido consecuencias mucho más graves si en lugar de otro vehículo hubiese habido peatones circulando por la zona.

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