La abogada de Soledad Andreani habló tras el video con Barrelier: "Ella no sabía nada"

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“Lo que demuestra todo esto que (Barrelier) es una persona calculadora y frívola, porque una persona que puede hacer eso actúa como si nada”, expresó Romano al referirse al principal acusado del femicidio.

La letrada insistió en que Andreani colaboró con la investigación desde el primer momento y negó cualquier participación de la mujer en el crimen: “Ella no sabía nada”, comentó.

La defensora también se refirió al vínculo que existía entre ambos. Según sostuvo la abogada, Andreani mantenía una relación sentimental con Barrelier y desconocía cualquier hecho relacionado con el femicidio. “Para ella, él era el novio y él hacía de novio”, señaló Romano.

Además, recordó que la mujer negó públicamente cualquier participación en el crimen y aseguró que no tuvo conocimiento de lo ocurrido con Agostina Vega.

La Salud de Soledad Andreani

Sobre el estado de salud de Soledad, que está internada en un neuropsiquiátrico, la abogada agregó: “A ella se la detuvo y el poder judicial decidió que debía derivarse a un neuropsiquiátrico y se me notificó, está con un diagnóstico que lo están determinado. No está en condiciones de declarar”.

“Ella tuvo una patología psiquiátrica previa y toma medicación”, aclaró Romano. “A mi me sorprendió que digan que esto es una estratégica de defensa, porque no es así porque fue determinado por la Justicia”.

Además, agregó: “Barrelier no era violento con ella, y yo mantengo contacto con la hija de Soledad que me dijo que él era protector y la llevaba a ella a la facultad. Conducía habitualmente el vehículo”.