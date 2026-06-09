En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Abogada
Agostina Vega
Defensa

La abogada de Soledad Andreani habló tras el video con Barrelier: "Ella no sabía nada"

La mujer permanece en un neuropsiquiátrico tras su detención y no va a declarar. “Ella ofreció colaboración con la fiscalía”, afirmó la letrada Marina Romano.

Banner Seguinos en google DESK
Soledad Andreani le prestó el auto al único detenido del caso (Fotos: Redes).

Soledad Andreani le prestó el auto al único detenido del caso (Fotos: Redes).

Marina Ronano, abogada de Soledad Andreani dijo que su cliente no conocía “el hecho atroz que cometió Barrelier”. Además, cuestionó el video que salió a la luz donde se la ve junto al imputado por el crimen de Agostina Vega, el Ford Ka y una frazada: “Esa evidencia no tendría que haberse filtrado porque hay secreto de sumario, ella no sabía nada”.

Leé también Se supo cómo está Soledad, la expareja de Claudio Barrelier tras el femicidio de Agostina Vega
se supo como esta soledad, la expareja de claudio barrelier tras el femicidio de agostina vega

En A24, la abogada de una de las detenidas por el femicidio de la adolescente, se refirió a las imágenes difundidas este martes en donde su clienta está con el principal imputado, salió en su defensa y aseguró que el video no constituye una prueba que la comprometa. “Ella no vio nada”, comentó

No ocultó nada y esta no es una evidencia que la incrimine en absoluto. Ella ofreció colaboración con la fiscalía”, afirmó la letrada en declaraciones a A24. Soledad Andreani acusada de encubrimiento agravado, y la letrada cuestionó la difusión del video: “Hay secreto de sumario, pero parece que no es tal, pero ese video no cambia nada”.

Romano sostuvo además que fue la propia Andreani quien brindó detalles sobre ese recorrido durante sus declaraciones ante la Justicia. “A esta prueba se llegó porque mi clienta, en su declaración inicial ante la fiscalía y luego en una ampliación, ella misma refirió que había estado en un negocio, primero en un kiosco y luego en una ferretería. Después también aportó precisiones por WhatsApp al ayudante fiscal”, explicó.

Embed

“Lo que demuestra todo esto que (Barrelier) es una persona calculadora y frívola, porque una persona que puede hacer eso actúa como si nada”, expresó Romano al referirse al principal acusado del femicidio.

La letrada insistió en que Andreani colaboró con la investigación desde el primer momento y negó cualquier participación de la mujer en el crimen: “Ella no sabía nada”, comentó.

La defensora también se refirió al vínculo que existía entre ambos. Según sostuvo la abogada, Andreani mantenía una relación sentimental con Barrelier y desconocía cualquier hecho relacionado con el femicidio. “Para ella, él era el novio y él hacía de novio”, señaló Romano.

Además, recordó que la mujer negó públicamente cualquier participación en el crimen y aseguró que no tuvo conocimiento de lo ocurrido con Agostina Vega.

La Salud de Soledad Andreani

Sobre el estado de salud de Soledad, que está internada en un neuropsiquiátrico, la abogada agregó: “A ella se la detuvo y el poder judicial decidió que debía derivarse a un neuropsiquiátrico y se me notificó, está con un diagnóstico que lo están determinado. No está en condiciones de declarar”.

Ella tuvo una patología psiquiátrica previa y toma medicación”, aclaró Romano. “A mi me sorprendió que digan que esto es una estratégica de defensa, porque no es así porque fue determinado por la Justicia”.

Además, agregó: “Barrelier no era violento con ella, y yo mantengo contacto con la hija de Soledad que me dijo que él era protector y la llevaba a ella a la facultad. Conducía habitualmente el vehículo”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Abogada Agostina Vega Claudio Gabriel Barrelier
Notas relacionadas
Caso Agostina Vega: el rol que habría tenido cada uno de los detenidos
El video que complica a Soledad Andreani: en el auto con Barrelier después del femicidio de Agostina Vega
"Es imposible que no sepa nada": la grave acusación de la abogada del padre de Agostina contra la pareja de Barrelier

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar