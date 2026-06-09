Milei viajará otra vez a EE.UU. para los festejos del 4 de Julio y asistirá a la cumbre del Mercosur

Pero fuentes de la Casa Rosada destacaron especialmente "la decisión de Milei de no asistir a ningún partido de fútbol oficial de la Selección" Argentina en el Mundial que se desarrolla por esos días en EE.UU.

Dependiendo de los resultados en la primera fase, la Selección de Lionel Scaloni podría jugar un partido en EE.UU. entre el 2 y el 3 de junio, por lo que podría coincidir con la estadía de Milei en el país norteamericano.

Selección Argentina (1)

El único presidente desde el regreso de la democracia que acompañó a la Selección Argentina en un Mundial -aunque no le fue muy bien- fue Carlos Menem, que presenció un partido previo a la inauguración del Mundial de Italia en junio de 1990, con Diego Maradona como capitán.

Menem había visitado al plantel cuando hacía el reconocimiento del estadio Giuseppe Meazza, y al día siguiente acudió a la inauguración. Pero la Argentina perdió inesperadamente contra Camerún por 1 a 0.

Según trascendió, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también instó a funcionarios y legisladores oficialistas para que no viajen al al Mundial, y les pidió que se queden trabajando en Buenos Aires.

En tanto, desde Presidencia no descartan que en el transcurso de los próximos meses, se confirme la primera visita de Milei a Gran Bretaña.

Milei y otra cumbre del Mercosur

Milei Lula en el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur..jpeg

Desde el entorno presidencial confirmaron la asistencia de Javier Milei el próximo 30 de junio a la Cumbre del Mercosur, convocada por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien ejerce la presidencia pro tempore del bloque, recibida de manos del presidente argentino.

Será una cumbre especial, porque se cumplen 35 años de la fundación del Mercosur y llegan con la firma del histórico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, celebrado en febrero de este año. Argentina y otros socios del gobierno de Milei impulsar la apertura del bloque al Tratado Transatlántico, que es resistido por Brasil.

La Cumbre tendrá en su agenda varios temas que van más allá de la celebración del aniversario. Entre ellas, la distribución de cuotas de exportación bajo el acuerdo con la UE -el tema más urgente y más conflictivo entre los socios- que necesitará decisión presidencial si las negociaciones técnicas no logran un acuerdo antes.

La renovación del FOCEM, cuyo presupuesto debe ser redefinido para el período post-2025, también requerirá un mandato político claro que solo puede venir de los propios presidentes.

La discusión sobre el estatuto que tendrá Colombia si formaliza su solicitud de adhesión plena, y la posición del bloque ante el pedido de Gustavo Petro de levantar la suspensión de Venezuela, son temas de sensibilidad política que serán tratados por los presidentes.

Otro tema será el fin de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, y el traspaso por seis meses al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.