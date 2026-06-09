En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Estados Unidos
Casa Rosada

Milei viajará otra vez a EE.UU. para los festejos del 4 de Julio y asistirá a la cumbre del Mercosur

Milei viaja el 30 de junio a Asunción, para participar de la cumbre del Mercosur. Después irá a Estados Unidos para acompañar a Trump en el Día de la Independencia, pero no asistirá a ningún partido de la Selección en el Mundial.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
Javier Milei retoma la agenda internacional con viajes a Paraguay y a Estados Unidos. Sigue en duda Gran Bretaña. Foto: Archivo.

Javier Milei retoma la agenda internacional con viajes a Paraguay y a Estados Unidos. Sigue en duda Gran Bretaña. Foto: Archivo.

El presidente Javier Milei retoma el 30 de junio la agenda internacional, con la participación de una nueva cumbre del Mercosur, en Asunción, Paraguay y emprenderá su viaje número 18 a los Estados Unidos para acompañar a Donald Trump en la ceremonia por el 250° aniversario del Día de la Independencia norteamericana.

Leé también El trasfondo de por qué tres senadores del peronismo rechazaron el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea
el trasfondo de por que tres senadores del peronismo rechazaron el acuerdo del mercosur con la union europea

Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que en su corta estadía en Washington, Milei no asistirá a ningún partido de la Selección Argentina, a pesar de que coincidirá con el pleno desarrollo del Mundial de Fútbol.

Según pudo saber A24.com, el presidente no tiene cerrada la agenda oficial ni cuantos días permanecerá en suelo estadounidense, y no se descarta que se sume encuentros con empresarios en la embajada argentina en Nueva York y participe de un desfile el 5 de julio, con la Fragata Libertad, emblema de la Marina argentina.

Pero fuentes de la Casa Rosada destacaron especialmente "la decisión de Milei de no asistir a ningún partido de fútbol oficial de la Selección" Argentina en el Mundial que se desarrolla por esos días en EE.UU.

Dependiendo de los resultados en la primera fase, la Selección de Lionel Scaloni podría jugar un partido en EE.UU. entre el 2 y el 3 de junio, por lo que podría coincidir con la estadía de Milei en el país norteamericano.

Selección Argentina (1)

El único presidente desde el regreso de la democracia que acompañó a la Selección Argentina en un Mundial -aunque no le fue muy bien- fue Carlos Menem, que presenció un partido previo a la inauguración del Mundial de Italia en junio de 1990, con Diego Maradona como capitán.

Menem había visitado al plantel cuando hacía el reconocimiento del estadio Giuseppe Meazza, y al día siguiente acudió a la inauguración. Pero la Argentina perdió inesperadamente contra Camerún por 1 a 0.

Según trascendió, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también instó a funcionarios y legisladores oficialistas para que no viajen al al Mundial, y les pidió que se queden trabajando en Buenos Aires.

En tanto, desde Presidencia no descartan que en el transcurso de los próximos meses, se confirme la primera visita de Milei a Gran Bretaña.

Milei y otra cumbre del Mercosur

Milei Lula en el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur..jpeg

Desde el entorno presidencial confirmaron la asistencia de Javier Milei el próximo 30 de junio a la Cumbre del Mercosur, convocada por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien ejerce la presidencia pro tempore del bloque, recibida de manos del presidente argentino.

Será una cumbre especial, porque se cumplen 35 años de la fundación del Mercosur y llegan con la firma del histórico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, celebrado en febrero de este año. Argentina y otros socios del gobierno de Milei impulsar la apertura del bloque al Tratado Transatlántico, que es resistido por Brasil.

La Cumbre tendrá en su agenda varios temas que van más allá de la celebración del aniversario. Entre ellas, la distribución de cuotas de exportación bajo el acuerdo con la UE -el tema más urgente y más conflictivo entre los socios- que necesitará decisión presidencial si las negociaciones técnicas no logran un acuerdo antes.

La renovación del FOCEM, cuyo presupuesto debe ser redefinido para el período post-2025, también requerirá un mandato político claro que solo puede venir de los propios presidentes.

La discusión sobre el estatuto que tendrá Colombia si formaliza su solicitud de adhesión plena, y la posición del bloque ante el pedido de Gustavo Petro de levantar la suspensión de Venezuela, son temas de sensibilidad política que serán tratados por los presidentes.

Otro tema será el fin de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, y el traspaso por seis meses al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Estados Unidos Mercosur Casa Rosada
Notas relacionadas
Argentina es el primer país en comenzar a aplicar el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE
Milei festejó la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-UE anunciado por Bruselas
Los detalles del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur que comienza a regir en mayo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar