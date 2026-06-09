Caputo apuntó contra Kicillof: "¿Creen que puede ser candidato a presidente? Toman a la gente por boluda"

“Yo siempre digo lo que pienso. La realidad es que creo que la economía va a prevalecer. Como veo que la economía sigue mejorando, y sé lo que vamos a seguir haciendo, obviamente soy muy optimista con lo que se viene. Entonces ni por broma espero un 2027 clásico electoral argentino”, expresó.

El "riesgo kuka"

El ministro también se refirió al denominado “riesgo kuka” que suelen mencionar algunos actores financieros. “Para el mercado el ‘riesgo kuka’ existe. Hay entre un 10% y un 15% de probabilidad de que eso pase”, señaló.

Sin embargo, consideró que la posibilidad de un retorno del kirchnerismo es reducida. “Hacerle creer a los argentinos que hay una posibilidad de que la gente vote por volver al infierno realmente me parece que es al revés, que ellos están subestimando a la mayoría de los argentinos”, afirmó.

Además, destacó el resultado electoral de octubre de 2025 como una muestra de respaldo al rumbo del Gobierno. “La prueba más contundente la tuvieron en octubre de 2025. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Ganó el presidente”, sostuvo.

caputo milei El ministro destacó que la administración de Javier Milei alcanzó el equilibrio fiscal desde el comienzo de la gestión. (Foto: archivo)

Caputo también aseguró que el programa económico tiene continuidad garantizada únicamente bajo la actual administración. “No nos comamos el cuento de que viene cualquiera y mantiene el equilibrio fiscal. No hay una mínima posibilidad de que lo puedan mantener”, remarcó.

Sobre el modelo económico

Sobre las perspectivas económicas de largo plazo, fue categórico: “No tengan ninguna duda que Argentina va a ser el país que más oportunidades va a generar y que más va a crecer por los próximos 30 años”.

Durante su exposición, Caputo defendió la apertura económica impulsada por el Gobierno y rechazó las críticas que apuntan a un supuesto perjuicio para la industria nacional.

“Lo que atenta contra la industria es tener un déficit fiscal financiado con emisión que genera una inflación galopante, inestabilidad cambiaria, suba de impuestos, continuas regulaciones y falta de crédito”, afirmó.

Según el ministro, durante años se promovió un esquema económico que terminó perjudicando a los consumidores. “Le hacen creer a la gente que ese es un modelo ‘pro gente’ cuando es lo opuesto”, señaló.

También cuestionó los altos precios que existían en distintos sectores. “La ropa valía diez veces más de lo que sale en el mundo. Los autos valían el doble de lo que valían en países vecinos. La gente era la que pagaba ese costo. ¿La industria se desarrollaba con eso? No. La industria no crece hace quince años”, sostuvo.

En esa línea, destacó los resultados del nuevo esquema económico. “Desde que cambiamos de modelo, la economía se ha empezado a recuperar, las exportaciones están en récord, el salario todavía tiene que recuperar y lo que cayó fuertemente fue la inflación y la pobreza”.

Y sentenció: “Este es un modelo que favorece a la gente”.

Además, repasó distintos períodos históricos y cuestionó que tanto durante la convertibilidad como en los años posteriores existiera un compromiso genuino con el equilibrio de las cuentas públicas.

“Nunca se dio un caso de llegar a tener este orden por decisión gubernamental y la única persona que garantiza eso es este presidente”, afirmó.

El apoyo a Javier Milei

En ese marco, titular del Palacio de Hacienda destacó que la administración de Javier Milei alcanzó el equilibrio fiscal desde el comienzo de la gestión y aseguró que ese objetivo se logró sin vulnerar principios institucionales.

“Nosotros logramos el equilibrio fiscal en el primer mes de mandato”, afirmó.

Además, sostuvo que la política económica actual se apoya en la credibilidad y en el respeto por las reglas de juego: “Nos habíamos acostumbrado a atropellar la propiedad privada. Y eso es dramático”, señaló.

Para el ministro, esos factores explican por qué considera que el escenario actual es diferente al de experiencias anteriores. “Este es un gobierno y un presidente que decidió ir a este orden fiscal, evitando una crisis, y respetando los contratos y la propiedad privada”, afirmó.

Por último, aseguró que el país se encuentra mejor preparado para enfrentar eventuales turbulencias internacionales. “Argentina era un país que ante cualquier shock externo siempre era el país que más sufría. El Fondo Monetario nos pone como el país que mejor preparado está para absorber shocks porque tenemos superávit financiero y energético”, enfatizó.