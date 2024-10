Javier Milei calificó de "siniestro" y "repugnante" al ex ministro de Salud fallecido Ginés González García

"El día de ayer dejó este mundo ese ser siniestro que gestionó la cuarentena, ya haber justicia por lo que se hizo con los barbijos y por los testeos", indicó Milei sobre la muerte del ex ministro de Salud Ginés González García y también criticó al gobierno de Alberto Fernández: "Usó la cuarentena como algo político".

"Hicimos la reforma estructural más grande de la historia Argentina, ningún sueño es imposible, se puede lograr cuando se paren en sus propios zapatos y no en los del estado, porque el estado no puede hacer nada", destacó Milei y agregó: "Tenemos 3200 reformas estructurales pendientes y queremos transformarnos en le país más libre del plante y lo vamos a lograr.

Captura.PNG Javier Milei en su discurso.

Javier Milei dijo que se van a crear empleos nuevos

“No hay que tenerle miedo al progreso tecnológico. Se van a destruir empleos, pero se van a crear nuevos. En tanto y en cuanto haya flexibilidad en el mercado laboral no va a haber problemas y todos vemos a tener trabajo”, comenzó Milei. “El problema es que a los políticos les gusta el control y no la flexibilidad. Entonces, el problema son los políticos, no la tecnología”, advirtió.

El Presidente fue el principal orador del evento realizado en el Hotel Libertador, que contó con la participación de Charles Hoskinson, cofundador de la plataforma Ethereum y CEO de Cardano, Vitalik Buterin también cofundador de Ethereum.