Javier Milei habló sobre las elecciones de 2023 y arengó: "Si entro en la segunda vuelta, soy el próximo presidente"

Milei en el último tiempo no dejó de comunicar, en cuanta oportunidad tuvo, sus intenciones en caso de llegar al sillón de Rivadavia el próximo año. En materia económica y de seguridad, dos temáticas candentes en lo social, ya expuso sus posturas que despertaron polémica.

Javier Milei, a favor del uso de armas para defenderse

javier milei.jpg

En el marco de la Masacre de Texas en donde murieron 21 personas, el referente libertario se pronunció a favor del uso de armas en civiles por motivo de la inseguridad. “Estoy a favor de la libre portación, definitivamente”, sostuvo el jueves pasado en el programa Verdad Consecuencia de TN.

"Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia", justificó.

Javier Milei dio una particular explicación de por qué se debe eliminar el Banco Central Javier Milei dio una particular explicación de por qué se debe eliminar el Banco Central

Milei, a lo largo de este mes, también volvió a insistir en su idea de por qué se debe eliminar el Banco Central. "Argentina puede llegar a una hiperinflación por el desequilibrio monetario que tiene”. En tal sentido, el economista aseveró que “es el doble del que tenía previo al Rodrigazo, pero con la complicación que hoy hay 10 veces más de pobres”.

"En los últimos dos años, el Gobierno recibió del Banco Central el equivalente de 11 puntos del PBI", alertó el referente liberal. Frente a la consulta sobre lo que haría con el Banco Central, en diálogo con CNN Radio, Javier Milei reflexionó: “Vos podés decir que te gusta o no mi idea de eliminar el Banco Central, pero el tema ahí es moral: robar está mal. Argentina no tenía Banco Central hasta 1935. No sería impracticable esta premisa. El Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos estafan a la gente”.

Javier Milei prometió eliminar el Ministerio de la Mujer si llega a ser presidente

milei (2).jpg

Otro de los temas por los cuales generó revuelo el candidato libertario, a lo largo de este mes, fue cuando anunció su aspiración de eliminar el Ministerio de la Mujer.

“En mi Gobierno no va a haber marxismo cultural. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre, blanco, rubio de ojos celestes. El Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley”, expresó en la presentación del libro "El Camino del libertario".