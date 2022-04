Javier Milei volvió a criticar a JxC y advirtió: "Si entro en la segunda vuelta, soy el próximo presidente"

El legislador nacional consideró que el comunicado de Juntos por el Cambio "es la respuesta que ellos tienen frente al crecimiento que está teniendo el espacio de La Libertad Avanza".

milei en el post 2.jpg Un artículo del Washington Post dice que Javier Milei puede ganar las elecciones en la Argentina en 2023 (Foto: Gentileza Washington Post)

"Lo que hizo la carta fue mostrar a Juntos por el Cambio como un frente muy débil, que no está en condiciones de ser Gobierno", lanzó Milei, y profundizó: "No quieren que compita, quieren sacarme de la competencia, me quieren afuera del sistema. Detestan que haya competencia en la democracia. Quieren ser los únicos opositores, porque sino se quedan sin los carguitos".

En ese sentido, rescató que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, "va de frente, dice la verdad y éso genera un ruido enorme dentro de Juntos por el Cambio". En cambio, el economista apuntó contra la "obsesión patológica" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Tiene un equipo dedicado a perseguirme y ensuciarme".