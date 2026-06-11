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Luis Ventura estalló al aire y confirmó la dura decisión que tomó contra Evelyn Von Brocke: "La mugre..."

Luis Ventura no ocultó su enojo con Evelyn Von Brocke luego de las graves denuncias que la periodista lanzó contra APTRA, al hacer referencia a "casos de abuso sexual" y otras causas que, según sostuvo, involucran a integrantes de la entidad.

11 jun 2026, 17:50
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Luis Ventura apuntó con todo contra Evelyn Von Brocke tras las polémicas acusaciones que la periodista realizó contra integrantes de APTRA, al mencionar casos de gravedad como denuncias por abuso sexual y otras causas judiciales que, según sus dichos, salpican a miembros de la entidad.

El presidente de la institución estalló al aire de PrimiciasYa (América TV), donde no solo rechazó categóricamente las acusaciones de su colega, sino que además anticipó que avanzará con acciones legales en su contra. Visiblemente molesto por la situación, dejó en claro que llevará el conflicto a la Justicia.

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"Repugnancia de haberte escuchado. Me llamabas a cualquier hora del día, incluso de madrugada, con llantos, rezos y mensajes, quebrada por la situación que vos misma generaste. Tampoco fundamentaste de dónde sacaste los datos personales, comerciales y económicos de Marcelo Polino. De haberlo hecho, no habrías sacado a relucir toda la mugre que llevás en el alma", comenzó su descargo el periodista en el ciclo.

Segundos después, habló sobre la decisión que tomó: "Voy a denunciarte, tengo una carta de documento. Si no te rectificas y ratificas tus dichos, vas a tener que probar los tres graves delitos que amparaste porque si lo sabías, en lugar de hacer declaraciones en la prensa, tendrías que haber ido a un juzgado penal".

Visiblemente indignado, Ventura redobló la apuesta y cuestionó con dureza a la periodista. " Estoy con vos si fuera cierto. Decime de dónde sé yo, o la comisión directiva, lo que estás diciendo. Sinvergüenza, cara rota. Es lo que sos", disparó sin filtros.

Luego, el presidente de APTRA remarcó que es necesario analizar el recorrido de quienes realizan denuncias públicas y recordó que fue una de las pocas personas que la escuchó cuando buscó exponer una situación vinculada a Marcelo Polino: "Hay que seguir la trayectoria de quienes denuncian. A partir de ahí uno se da cuenta cuánto tiempo estuvieron trabajando, en qué condiciones, con qué frecuencia y qué grado de respeto tienen de sus compañeros en los lugares que dejaron. Sé todo eso y te atendí el teléfono porque vos querías ir contra Polino. Fui el directivo que escuchó. Nadie te bancó".

"Quisiste venir con tu abogada a imponer un texto cuando a tu abogada la tendrías que haber llevado a tribunales para denunciar abuso, usurpación de herencia y delitos gravísimos. Denuncialos en la Policía, en la Justicia, en tribunales, no en los medios de comunicación", apuntó contra la estrategia que, según él, eligió Von Brocke para exponer sus acusaciones.

Y cerró con una fuerte advertencia, al anticipar que avanzará por la vía judicial: " Estoy cansado de periodistas y pseudoperiodistas que denuncian en medios y programas y después no fundamentan con pruebas lo que denuncian. Quiero que me pruebes que yo cometí ese delito que estás diciendo. Te sigo hasta debajo de la cama. Carta documento: ratificás o rectificás en 48 horas, y nos vemos la semana que viene en tribunales".

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Cuál fue la denuncia de Evelyn Von Brocke contra APTRA

La salida de Evelyn Von Brocke de APTRA se produjo a fines de marzo, luego de varios meses de tensión dentro de la entidad. La periodista decidió alejarse definitivamente tras la polémica asamblea realizada en diciembre de 2025, en la que se había resuelto su expulsión junto a la de Pilar Smith.

Tiempo después, en una entrevista con Intrusos (América TV), Von Brocke volvió a referirse al conflicto y lanzó durísimas acusaciones contra integrantes de la asociación que actualmente preside Luis Ventura.

"Ya no tengo ganas de ser parte de eso. Si te escribe mucha gente donde te dicen que hay una persona dentro de APTRA que estuvo armando con una denuncia de abuso sexual, que hay una persona con una denuncia penal, que hay una persona denuncia de apropiarse herencia, ya me parace gravísimo", lanzó.

La periodista profundizó sus cuestionamientos y cuestionó el accionar de las autoridades de la entidad frente a los planteos que, según aseguró, había realizado oportunamente junto a Smith: "Entonces no tengo ganas de pertenecer a ese grupo que no le interesó leer 23 páginas que presenté y Pilar (Smith) también otras 50 de incongruencias y no estar a derecho. Es tremendo, tres casos. Y algunos estaban en la asamblea y ponían la manito".

"Obvio que lo saben la comisión directiva y Luis Ventura. Por eso me fui porque no tengo ganas de estar en una asociación donde pasan esas cosas y donde no escuchan a las mujeres, escuchan a los hombres, son machirulos", respondió ante la consulta del cronista sobre si las máximas autoridades de APTRA tenían conocimiento de esas presuntas situaciones.

Por último, la periodista dejó en claro que no piensa regresar a la entidad y cerró su descargo con una frase lapidaria: "Chau gorilas sin desmerecer la raza porque soy recontra animalista. Yo no voy a dar nombres, que lo busquen ellos, pero por supuesto que lo sé. No me interesa esa asociación porque me da repugnancia todas las cosas que pasan ahí adentro".

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