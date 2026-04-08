Javier Milei en la TV Pública: "El logro más importante es haber evitado la hiperinflación"

"La tasa de inflación va a empezar a caer", aseguró Milei. Y agregó: "Habíamos bajado el riesgo país y después apareció la guerra. En otro contexto nos hubiera hecho pedazos. Fuimos uno de los países que menos sufrió los efectos de la guerra".
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