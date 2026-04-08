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Javier Milei en la TV Pública: "El logro más importante es haber evitado la hiperinflación"

El Presidente habló en la TV Pública desde la Casa Rosada y trazó un panorama del estado actual de la economía y de sus logros en los dos años de gobierno.

Javier Milei en la TV Pública: El logro más importante es haber evitado la hiperinflación

En un contexto marcado por distintos frentes de conflicto para el Gobierno, el presidente Javier Milei dio una extensa entrevista a la TV Pública con el objetivo de respaldar su administración y responder a las críticas que atraviesan a la Casa Rosada.

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La aparición pública del mandatario se da mientras crecen las repercusiones por la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por la polémica en torno a los créditos hipotecarios del Banco Nación que habrían sido otorgados a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo.

Con este escenario de fondo, el jefe de Estado buscó reforzar los principales ejes económicos de la gestión, como el superávit fiscal y la ortodoxia monetaria.

En ese sentido, el presidente dijo que el logro más importante de su gestión fue "haber evitado una hiperinflación". Además, rafiticó que la política monetaria sigue firme a pesar de la guerra y el aumento en el precio del petróleo.

"La tasa de inflación va a empezar a caer", aseguró Milei. Y agregó: "Habíamos bajado el riesgo país y después apareció la guerra. En otro contexto nos hubiera hecho pedazos. Fuimos uno de los países que menos sufrió los efectos de la guerra".

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