Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller

El mandatario aceptó en el decreto 7074/2025 las renuncias de Werthein a su cargo como ministro de Relaciones y de Quirno como secretario de Finanzas. El documento lleva la firma tanto del Presidente como del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí agradecieron por "los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos”.