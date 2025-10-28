En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Cancillería
CASA ROSADA

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller

El presidente Javier Milei le tomó juramento en la Casa Rosada al flamante ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien reemplaza a Gerardo Werthein tras la renuncia que presentó la semana pasada.

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller

El presidente Javier Milei le toma juramento en la Casa Rosada al flamante ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien reemplaza a Gerardo Werthein tras la renuncia que presentó la semana pasada.

Leé también Pablo Quirno, secretario de Finanzas del Gobierno, en A24: "No vamos a permitir intentos de desestabilización"
Estamos asegurando la liquidez del mercado cambiario, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno(foto: Captura de TV)

El mandatario aceptó en el decreto 7074/2025 las renuncias de Werthein a su cargo como ministro de Relaciones y de Quirno como secretario de Finanzas. El documento lleva la firma tanto del Presidente como del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí agradecieron por "los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos”.

En un breve acto que duró menos de cinco minutos en la Casa Rosada, el Gobierno oficializó entonces la designación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores tras la victoria de las elecciones del pasado domingo 26 de octubre.

Participaron del acto de jura, los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Lisandro Catalán (del Interior), Luis Petri (Defensa). También asistieron Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Manuel Adorni (vocero presidencial).

La foto de Quirno antes de la jura

Quiro

El ahora canciller compartió en redes sociales una foto en lo que se veía sonriente y compartir la pantalla de cotización de los bonos argentinos que cotizan en dólares. En la publicación, el exsecretario de Finanzas celebró que la suba del GD30 fue de "un dígito (9,89%)".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Cancillería Casa Rosada
Notas relacionadas
Adelanto de A24: Pablo Quirno será el reemplazante de Gerardo Werthein en la Cancillería
Javier Milei le tomará juramento a Pablo Quirno y demora más modificaciones del Gabinete para fin de año
Milei cree que primero se debe resolver la interna del Gobierno antes de iniciar charlas con Macri y gobernadores

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar