Adelanto de A24: Pablo Quirno será el reemplazante de Gerardo Werthein en la Cancillería

comunicado de Quirno El primer mensaje del nuevo canciller designado por el presidente Milei. (Foto: Cuenta de X de Quirno)

De esta manera, comienza a tomar forma lo que anunció el presidente Milei hace unos días: Luego de las elecciones habrá cambios en sus colaboradores para "lanzar" la segunda etapa de su gobierno, con lo que definió como "reformas de segunda generación".

El primer cambio del Gabinete: Cancillería

"El presidente Javier G. Milei le agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos". Así dice en las primeras líneas el mensaje de la oficina presidencial, para despedir el tiempo en que Werthein fue canciller.

Luego, el mensaje confirma el nombramiento de Pablo Quirno en su reemplazo. El texto dice: "... miembro del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".