Política
Argentina
Cancillería
Cambios en el Gabinete

Adelanto de A24: Pablo Quirno será el reemplazante de Gerardo Werthein en la Cancillería

El ministro de Relaciones Exteriores había anunciado que no seguiría luego de las elecciones, pero precipitó su renuncia. A24, con el periodista Rubén Rabanal, anticipó que su sucesor es Pablo Quirno, anunciado oficialmente por la Oficina del Presidente.

Pablo Quirno

Pablo Quirno, designado como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. (Foto: Gentileza MT)

El presidente Javier Milei designó oficialmente a Pablo Quirno como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La noticia fue anticipada por Rubén Rabanal en el programa de Luis Novaresio por A24. Quirno se desempeñaba como el secretario de Finanzas del Palacio de Hacienda. Fue el encargado de anunciar que el Tesoro argentino intervendría en el mercado cambiario cuando el dólar comenzó a subir y no se podían utilizar reservas del Banco Central.

Gerardo Werthein dijo que luego de las elecciones no sería más el canciller argentino, pero decidió acelerar su salida, con la presentación de su renuncia. De inmediato, la Oficina del Presidente emitió un comunicado que no hizo más que confirmar lo adelantado por A24.

Quirno es un colaborador estrecho del ministro de Economía, por lo que Luis Caputo gana un hombre propio dentro del Gabinete nacional.

comunicado de presidencia
El comunicado oficial con el nombramiento de Pablo Quirno como el nuevo canciller argentino. (Foto: Oficina del Presidente)

El nuevo ministro agradeció, enseguida, al presidente Milei y retuiteó el mensaje de la Oficina del presidente.

comunicado de Quirno
El primer mensaje del nuevo canciller designado por el presidente Milei. (Foto: Cuenta de X de Quirno)

De esta manera, comienza a tomar forma lo que anunció el presidente Milei hace unos días: Luego de las elecciones habrá cambios en sus colaboradores para "lanzar" la segunda etapa de su gobierno, con lo que definió como "reformas de segunda generación".

El primer cambio del Gabinete: Cancillería

"El presidente Javier G. Milei le agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos". Así dice en las primeras líneas el mensaje de la oficina presidencial, para despedir el tiempo en que Werthein fue canciller.

Luego, el mensaje confirma el nombramiento de Pablo Quirno en su reemplazo. El texto dice: "... miembro del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".

