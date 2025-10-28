En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Casa Rosada
Cambios en presidencia

Javier Milei le tomará juramento a Pablo Quirno y demora más modificaciones del Gabinete para fin de año

Pablo Quirno, quien se hará cargo de la Cancillería, sucederá a Gerardo Werthein, quien había presentado su renuncia la semana última, pocos días antes de las elecciones legislativas.

Milei le tomará juramento a Pablo Quirno y analiza más modificaciones para fin de año
Leé también Milei el día después: Karina fortalecida, los cambios del gabinete en pausa y los gobernadores al pie
La designación del hasta ahora secretario de Finanzas del Ministerio de Economía como canciller fue oficializada a través de la publicación del Decreto 774/2025 en el Boletín Oficial.

La llegada de Quirno al Palacio San Martín había sido confirmada el pasado jueves por la Oficina del Presidente en un comunicado oficial, donde se destacó que el hombre cercano a Luis Caputo “profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión promercado de la gestión, de cara a la segunda etapa del Gobierno”.

quirno

El exfuncionario del Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo, tiene un extenso paso por el JP Morgan en su actividad privada. El último domingo, luego de votar en los comicios legislativos, expresó que su nombramiento es “un honor y una responsabilidad muy grande”, al tiempo que explicó que el Presidente lo designó para “profundizar” lo que se está haciendo en cuanto a "apertura comercial".

Además, Quirno reiteró su respaldo al programa económico y remarcó: “Vamos cumpliendo las fases del programa. Estamos con las mejores expectativas. No hay incertidumbre, no hay ningún tipo de cambio en el programa económico que venimos siguiendo desde diciembre de 2023”.

A pesar de que Milei tiene pensado reestructurar varias áreas de su administración, todavía no se confirmó ninguna salida. Sin embargo, la salida de Werthein inaugura la serie de cambios que el presidente Milei había anticipado. El mandatario ya había confirmado que, a partir del 10 de diciembre, dejarán sus puestos Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), quienes compiten como candidatos en los comicios legislativos.

A esta lista se suma la búsqueda de un reemplazante para el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien asumirá como legislador porteño. Las versiones en los pasillos de la política indican que la lista de modificaciones en el Gabinete no cesará con estos nombres.

El primer cambio del Gabinete: Cancillería

"El presidente Javier G. Milei le agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos". Así dice en las primeras líneas el mensaje de la Oficina presidencial, para despedir el tiempo en que Werthein fue canciller.

Luego, el mensaje confirma el nombramiento de Pablo Quirno en su reemplazo. El texto dice: "... miembro del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".

