Pablo Quirno, secretario de Finanzas del Gobierno, en A24: "No vamos a permitir intentos de desestabilización"

Pablo Quirno: "Asegurar la liquidez del mercado cambiario"

El funcionario nacional explicó por qué se decidió intervenir en el mercado de cambios. "Básicamente, esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos. Hemos visto en las últimas semanas una secuencia de acciones premeditadas. Nos voltean 12 leyes en el Congreso que van al centro del equilibrio fiscal, vamos a ver, estamos viendo las operaciones de espionaje ilegales que son premeditadas porque son grabaciones que vienen de tiempo atrás, que las utilizan editadas en este momento para generar daño".

También se refirió al presente del presidente Milei y su actividad política en el terreno bonaerense: "Tenemos un presidente que sufre un atentado la semana pasada en su visita a Lomas de Zamora, tenemos el reconocimiento de la inutilidad absoluta del gobierno de la provincia de Buenos Aires que no puede garantizar la seguridad del presidente, hoy en el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires. Todo ese cúmulo y ese contexto hace que en los mercados,¿por qué lo hacen? Lo hacen para generar incertidumbre".

Sobre la decisión de intervenir en el mercado financiero con fondos del Tesoro Nacional, Quirno apuntó: "Lo que nosotros identificamos durante este proceso es que hubo situaciones puntuales. Te doy como ejemplo el lunes específicamente. El lunes durante dos horas, con 30 millones de dólares, un banco de origen chino trató de levantar el precio del dólar y lo hizo, lo levantó, 40 pesos, con un volumen muy chiquito".

"Eso se produce por situaciones de iliquidez en el mercado. Entonces, acá no hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos, el Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos", explicó a continuación.

Además, el funcionario dijo que no se cambiaron los lineamientos anunciados el 14 de abril. "Nosotros en el Tesoro vamos a participar activamente para justamente prevenir esos períodos de falta y liquidez que generan mayor incertidumbre. Y eso fue lo que anunciamos ayer, justamente para ser absolutamente transparente, hablamos con el Fondo y estaba ok con la comunicación que hicimos, estaba muy satisfecho con el nivel de transparencia que nosotros hicimos", explicó Quirno.