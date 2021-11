Javier Milei pidió desplazar a Rafael Bielsa por sus dichos sobre Chile: "La frase es deplorable"

"Es una aberración y tiene que ser desplazado del cargo. Es muy bueno el debate ideológico, pero si está representando al país debería estar fuera", sentenció Milei.

Su vínculo con el Gobierno

Por otro lado, sobre su relación con el presidente, Alberto Fernández, quien lo mencionó en su último discurso, expresó: "El Presidente me sube al ring porque me ven con preocupación. Claramente soy peligroso para esta manga de chorros. Las cosas que yo quiero hacer ponen en jaque al status quo", sostuvo.

En tanto, habló del tratamiento del Presupuesto cuando llegue al Congreso y opinó: "Yo no te voy a aprobar un presupuesto con déficit fiscal porque hay que financiero, y, ¿con qué se va a hacer? Lo podes financiar con emisión monetaria, eso genera inflación, distorsiona los precios y termina siendo un impuesto regresivo a los que menos tienen. Es absolutamente inmoral".

Javier Milei se vacunó contra el coronavirus

Por último, Milei contó que se aplicó la vacuna contra el coronavirus y respondió a los que lo tildan de "antivacunas". "Yo siempre provacunas. Ahora, como no digo lo que quieren escuchar, creen que soy antivacunas. No. Mintieron. Yo siempre sostuve que no podes obligar a nadie. Tenes que tomar una decisión evaluando renta y riesgo", analizó.

Y justificó su decisión de vacunarse. "La voy a sortear. Mi idea es vivir de dar conferencias. ¿Cómo hago para salir a Colombia, Ecuador, Chile, donde voy a dar conferencias, si no me aplico la inyección? Me muero de hambre", dijo.

"Es muy fácil criticar con el bolsillo ajeno. No voy a cobrar como diputado, voy a renunciar al sector privado, voy a dar conferencias, pero me tienen que dejar salir", cerró.