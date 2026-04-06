Javier Milei recibe a José Antonio Kast en su primer viaje oficial como presidente de Chile

El presidente Javier Milei recibirá este lunes desde las 10 horas en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.
El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, con coincidencias ideológicas y una agenda centrada en economía, seguridad y política internacional.
Milei recibe a José Antonio Kast en Casa Rosada en su primer viaje oficial como presidente de Chile
El presidente Javier Milei recibirá este lunes desde las 10 horas en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.
La reunión tiene una agenda bilateral centrada en la coordinación en áreas estratégicas como la energía, la minería y la seguridad.
El presidente chileno llegó al país este domingo a las 22 a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Fue recibido con honores por el Regimiento de Granaderos a Caballo y por el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Brun.
Luego, al mediodía, se prevé una reunión en la Casa Rosada del jefe de Estado con todo el gabinete de ministros con la presencia confirmada de Manuel Adorni, días antes de que se trate la ley de glaciares en el Congreso.
La visita de Kast se enmarca en una tradición diplomática de los mandatarios chilenos, que suelen elegir a la Argentina como primer destino internacional, y tiene por objetivo “impulsar iniciativas compartidas vinculadas a la explotación de recursos naturales, el desarrollo energético y la mejora de los pasos fronterizos”, según indicó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.
Un antecedente cercano fue el del exmandatario Gabriel Boric, quien viajó a Buenos Aires al inicio de su gestión durante el gobierno de Alberto Fernández.
Además, el vínculo entre Milei y Kast también se proyecta en el plano regional. Ambos comparten afinidades ideológicas y podrían consolidar una alianza que tenga impacto en el escenario político de América del Sur, incluso como contrapeso al gobierno de Lula da Silva en Brasil.
Kast arribará al país acompañado por una comitiva integrada por funcionarios de su gabinete, entre ellos el canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales Paula Estévez y el dirigente de la UDI Juan Antonio Coloma.