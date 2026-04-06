Javier Milei recibe a José Antonio Kast en su primer viaje oficial como presidente de Chile

Un gesto con tradición diplomática

La visita de Kast se enmarca en una tradición diplomática de los mandatarios chilenos, que suelen elegir a la Argentina como primer destino internacional, y tiene por objetivo “impulsar iniciativas compartidas vinculadas a la explotación de recursos naturales, el desarrollo energético y la mejora de los pasos fronterizos”, según indicó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

Un antecedente cercano fue el del exmandatario Gabriel Boric, quien viajó a Buenos Aires al inicio de su gestión durante el gobierno de Alberto Fernández.

Además, el vínculo entre Milei y Kast también se proyecta en el plano regional. Ambos comparten afinidades ideológicas y podrían consolidar una alianza que tenga impacto en el escenario político de América del Sur, incluso como contrapeso al gobierno de Lula da Silva en Brasil.

Kast arribará al país acompañado por una comitiva integrada por funcionarios de su gabinete, entre ellos el canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales Paula Estévez y el dirigente de la UDI Juan Antonio Coloma.