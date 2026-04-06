Irán informó que el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria murió en un ataque aéreo
Majid Khademi era el jefe de la importante milicia iraní que respondía directamente al líder religioso del país, Mojtama Khamenei, a quien jamás se lo ha visto desde el inicio de la guerra. Hace pocos días, la Argentina declaró como organización terrorista a ese grupo.
El líder de la Guardia Revolucionaria iraní, eliminado por Israel. (oto: Gentileza: The Times of Jerusalem)
Irán confirmó este lunes la muerte de Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, en medio de una nueva escalada militar en la región. La información fue difundida por medios estatales iraníes y luego replicada por The Times of Israel, que señaló que el alto mando murió en un ataque aéreo lanzado sobre Teherán.
Según el liveblog de The Times of Israel, más tarde Israel confirmó oficialmente que Khademi fue alcanzado en un bombardeo y presentó la operación como parte de su ofensiva contra la cúpula militar iraní. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que seguirá persiguiendo “uno por uno” a los líderes iraníes.
Khademi había asumido el cargo hace pocos meses, después de la muerte de su antecesor en otro ataque atribuido a Israel, lo que marca un nuevo golpe sobre la estructura de inteligencia y seguridad del régimen iraní. Su eliminación ocurre en un contexto de máxima tensión, con ataques cruzados entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.
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La muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria amenaza con profundizar aún más el conflicto y podría desencadenar nuevas represalias de Teherán. Por ahora, no hay señales claras de desescalada y la situación sigue evolucionando minuto a minuto.
El gobierno de Javier Milei había declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista la semana pasada.
Otro líder iraní asesinado
El 28 de febrero de este año comenzó la guerra con Irán. Ese día, el ataque conjunto de Israel con Estados Unidos ocasionó la muerte de Alí Khamenei, el líder religioso y político de Irán. Desde ese momento, los ataques de ambos países no solo han sido en blancos del territorio o militares. Un caso especial es la situación en el estrecho de Ormuz que sigue prácticamente bloqueado para el 25% del petróleo que se mueve por los mares.
Israel ha seguido con ataques puntuales y específicos para eliminar a los jefes de Irán. Tal como hizo con los líderes de Hamas en la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 o como hace ahora también con los de Hezbollah en El Líbano.
La noticia es tan relevante que fue el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz quien dio la noticia que luego fue ratificada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).Majid Khademi, el jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), murió durante una serie de ataques contra objetivos del régimen iraní. Según la propia Guardia Revolucionaria, Khademi murió “como mártir”.
De acuerdo con el reporte, Khademi era considerado uno de los tres funcionarios de mayor rango que aún permanecían con vida dentro de la estructura de la Guardia Revolucionaria. Israel sostiene que, aunque varios altos mandos de la IRGC y del Ministerio de Inteligencia iraní ya habían sido eliminados en ataques anteriores, Khademi había logrado evitar ser alcanzado hasta ahora.
Las FDI también indicaron que durante la mañana del lunes lanzaron una nueva ronda de bombardeos contra objetivos del régimen en Teherán. Además, señalaron que la muerte de Khademi, junto con otros golpes recientes contra la Unidad 840 de la Fuerza Quds, podría debilitar la capacidad de Irán para proyectar operaciones en el exterior y reprimir protestas internas.
Pocos días antes, Israel había eliminado a Alireza Tangsiri, el responsable de la Guardia Revolucionaria en la zona del estrecho de Ormuz.
Quién era Majid Khademi
Majid Khademi era uno de los hombres más sensibles del aparato de seguridad iraní. Brigadier general de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), estaba al frente de la Organización de Inteligencia del cuerpo, una estructura clave para el espionaje interno, la contrainteligencia y el control político dentro de Irán. Había asumido ese cargo en junio de 2025, después de que su antecesor muriera en otro ataque atribuido a Israel.
Antes de llegar a ese puesto, Khademi ya había construido una carrera larga dentro del sistema de seguridad de la República Islámica. Había dirigido áreas de protección e inteligencia, con funciones ligadas a la detección de infiltraciones, la vigilancia interna y la defensa de estructuras militares y estratégicas del régimen. Según distintos reportes, también tenía una formación académica enfocada en seguridad nacional y defensa estratégica, algo poco habitual incluso entre altos mandos militares.
Su figura no era especialmente conocida fuera de Irán, pero dentro del régimen ocupaba un rol central: era uno de los responsables de blindar al sistema frente a amenazas externas, operaciones encubiertas y eventuales protestas internas. Por eso, su muerte no sólo implica la caída de otro alto mando, sino también un golpe directo al corazón del aparato de inteligencia iraní.
Luego de dar la noticia de la muerte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz afirmó: “Seguiremos cazándolos uno por uno”.