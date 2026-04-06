Irán informó que el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria murió en un ataque aéreo

El gobierno de Javier Milei había declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista la semana pasada.

Otro líder iraní asesinado

El 28 de febrero de este año comenzó la guerra con Irán. Ese día, el ataque conjunto de Israel con Estados Unidos ocasionó la muerte de Alí Khamenei, el líder religioso y político de Irán. Desde ese momento, los ataques de ambos países no solo han sido en blancos del territorio o militares. Un caso especial es la situación en el estrecho de Ormuz que sigue prácticamente bloqueado para el 25% del petróleo que se mueve por los mares.

Israel ha seguido con ataques puntuales y específicos para eliminar a los jefes de Irán. Tal como hizo con los líderes de Hamas en la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 o como hace ahora también con los de Hezbollah en El Líbano.

La noticia es tan relevante que fue el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz quien dio la noticia que luego fue ratificada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Majid Khademi, el jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), murió durante una serie de ataques contra objetivos del régimen iraní. Según la propia Guardia Revolucionaria, Khademi murió “como mártir”.

De acuerdo con el reporte, Khademi era considerado uno de los tres funcionarios de mayor rango que aún permanecían con vida dentro de la estructura de la Guardia Revolucionaria. Israel sostiene que, aunque varios altos mandos de la IRGC y del Ministerio de Inteligencia iraní ya habían sido eliminados en ataques anteriores, Khademi había logrado evitar ser alcanzado hasta ahora.

Las FDI también indicaron que durante la mañana del lunes lanzaron una nueva ronda de bombardeos contra objetivos del régimen en Teherán. Además, señalaron que la muerte de Khademi, junto con otros golpes recientes contra la Unidad 840 de la Fuerza Quds, podría debilitar la capacidad de Irán para proyectar operaciones en el exterior y reprimir protestas internas.

eliminados por Israel 5

Pocos días antes, Israel había eliminado a Alireza Tangsiri, el responsable de la Guardia Revolucionaria en la zona del estrecho de Ormuz.

Quién era Majid Khademi

Majid Khademi era uno de los hombres más sensibles del aparato de seguridad iraní. Brigadier general de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), estaba al frente de la Organización de Inteligencia del cuerpo, una estructura clave para el espionaje interno, la contrainteligencia y el control político dentro de Irán. Había asumido ese cargo en junio de 2025, después de que su antecesor muriera en otro ataque atribuido a Israel.

Antes de llegar a ese puesto, Khademi ya había construido una carrera larga dentro del sistema de seguridad de la República Islámica. Había dirigido áreas de protección e inteligencia, con funciones ligadas a la detección de infiltraciones, la vigilancia interna y la defensa de estructuras militares y estratégicas del régimen. Según distintos reportes, también tenía una formación académica enfocada en seguridad nacional y defensa estratégica, algo poco habitual incluso entre altos mandos militares.

quien era Khademi Otra figura central del poder en Irán, eliminado por Israel. (Foto: A24.com)

Su figura no era especialmente conocida fuera de Irán, pero dentro del régimen ocupaba un rol central: era uno de los responsables de blindar al sistema frente a amenazas externas, operaciones encubiertas y eventuales protestas internas. Por eso, su muerte no sólo implica la caída de otro alto mando, sino también un golpe directo al corazón del aparato de inteligencia iraní.

Luego de dar la noticia de la muerte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz afirmó: “Seguiremos cazándolos uno por uno”.