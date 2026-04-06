Se supo qué trajo Wanda Nara en sus 18 valijas tras el viaje con Migueles y el sorpresivo aviso de Telefe

La periodista amplió al respecto: “Se compró carteras, ropa y lo que va a usar, y hay muchos regalos que le pidieron sus hijos". Y con respecto a las pertenencias de ella que quedaron en la casa de Turquía, comentó: “Me dijo ‘sobre la mudanza Mauro me envió por fotos que la tiene embalada en Turquía, pero se la pedí muchas veces y todavía no me la mandó’ así que ya lo doy por perdido”.

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"Está haciendo remodelaciones en su casa de Galliate, cerca del Lago de Como en Italia, está ampliando las habitaciones. Le quedaron las casas de Italia de la división de bienes. Y a mediados de año tiene previsto ir con sus hijos", profundizó sobre qué hizo la conductora en sus días en Italia.

En cuanto al año laboral de Wanda Nara, la panelista comentó: “Apenas llegó hizo la publicidad de una marca y a su vez empieza la ficción vertical con Maxi López que se va a llamar Triángulo Amoroso y a su vez va a hacer la película en Uruguay para Telefe".

Explicó además que va a comenzar en breve el casting para el nuevo MasterChef Celebrity 2026, a lo que su compañero Nacho Rodríguez agregó que se adelantarán las grabaciones previstas inicialmente para más adelante y Telefe ya le advirtió de esto.

"Se adelanta la edición de Mastercher ya está confirmado. Será aproximadamente para septiembre u octubre porque antes estará Popstars, que todavía están viendo quién conducirá ese programa, pero ya le confirmaron a Wanda que va a comenzar antes ese programa así que deberá estar preparada para esa fecha”, aseguró el panelista.

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El fuerte mensaje de Mauro Icardi ante el regreso de Wanda Nara a la Argentina

El futbolista Mauro Icardi compartió un curioso mensaje en las redes al tiempo que su ex Wanda Nara regresó al país tras su último paso por Japón en compañía de Martín Migueles.

Lo cierto es que tras regresar a la Argenitna luego de unas semanas, quien rompió el silencio desde las redes con un particular y llamativo mensaje fue su ex pareja, Mauro Icardi.

El futbolista del Galatasaray eligió una imagen en caricatura de él con la camiseta del popular club turco, un trofeo de campeón, y advirtió: "Critíquenme, mi gente está a salvo", junto al emoji de un guiño. Y luego agregó con respecto a lo deportivo: "Seremos campeones".