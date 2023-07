Javier Milei: "Si eliminás el Banco Central, terminás con la inflación y le devolvés a la gente 25 mil millones de dólares"

Después, sostuvo: “Hay un desequilibrio monetario peor que el del Rodrigazo que multiplicó la inflación por seis, que si sucede ahora llegaríamos al 1000% de inflación. Además, en base a los indicadores que teníamos en el 2001, ahora estamos mucho peor, que quiero decir, que la situación está muy complicada”.

“Yo propongo dolarizar porque es la mejor opción. Ir al bimonetarismo que plantea Patrici Bullrich no es la solución, te genera una hiperinflación. El único que está dando una solución verdadera al problema monetario soy yo, al proponer cerrar el Banco Central. Hoy hay excesos de demanda porque en el resto de la economía hay exceso de oferta”, dijo el libertario.

Javier Milei contra Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Sobre el jefe de Gobierno porteño dijo:“Ningún país que dolarizaron quiere volver a lo anterior. Yo no tengo odio por nadie, pero Horacio Rodríguez Larreta es peor que las plagas de Egipto, es un tipo tan inseguro que hace callar a quienes lo critican por pauta o por sobre. Si llega al cargo es gravísimo, y no va a ser presidente. Es un siniestro, la gente lo percibe y es un tipo que niega su amistad con Sergio Massa, traicionó a Maurici Macri, a su ex mujer y a sus amigos”.

Y también apuntó contra el otro extremo de Juntos por el Cambio: “Al único que rescato es a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich la traicionó su ambición al poder. Me hizo inteligencia y me plató a una mujer para escracharme, hizo apología de un político a otro. Bullrich me está operando. Todo el verso de la venta de candidaturas son gente del espacio de Patricia Bullrich y eso no es un comportamiento noble”.

“Con el acto de la AMIA mintieron. Dijeron que me fui antes del acto, que fue una mentira, le agradecí a Jairo, decían que me tiraron huevos y me escupieron, yo estaba impecable. En todo eso está involucrado el marido de Patricia Bullrich, hicieron toda la construcción para decir algo que no era cierto. Los únicos opositores en serio acá somos nostros”, dijo para finalizar su alocución.

