Javier Milei viaja para encabezar al acto central por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario

Aunque hasta el momento no fueron anticipados anuncios específicos, la visita se produce en un momento clave para uno de los principales reclamos de la región: mejorar la infraestructura destinada a transportar la producción hacia los puertos del Gran Rosario.

El Belgrano Cargas, uno de los temas que estará en el centro de la agenda

La llegada de Milei ocurre apenas un día después de que el Gobierno anunciara formalmente el avance de la privatización de Belgrano Cargas y Logística, una decisión con impacto directo sobre el complejo agroexportador rosarino.

El Ministerio de Economía convocó a una licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El esquema abarca 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y conecta las principales regiones productivas con los puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Para Rosario, el proceso tiene especial importancia. El Belgrano Cargas es una de las vías fundamentales para trasladar la producción agrícola del NOA y el NEA hasta las terminales portuarias ubicadas sobre el Paraná.

El modelo diseñado por el Gobierno contempla un régimen de acceso abierto, planes obligatorios de inversión y la posibilidad de acceder a beneficios del RIGI para proyectos de infraestructura ferroviaria. La intención oficial es trasladar al sector privado la inversión y el riesgo empresario, mientras el Estado mantiene las tareas de regulación y fiscalización.

En ese escenario, empresas agroexportadoras vinculadas con la región siguen con atención el proceso de concesión.

Las retenciones y el mensaje que espera el campo

Otro de los temas presentes será el histórico reclamo del sector agropecuario por los derechos de exportación. Desde la Bolsa de Comercio mantienen como objetivo la eliminación de las retenciones, aunque Bortolato reconoció que actualmente no existirían las condiciones para una nueva reducción inmediata.

El peso de los derechos de exportación sigue siendo significativo para las cuentas públicas. Un informe reciente de la propia BCR estimó que las seis principales cadenas agrícolas -soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo- aportarían alrededor de US$4.613 millones en retenciones durante 2026.

La visita presidencial coincide además con un escenario favorable para algunos segmentos del agro. La Bolsa informó que julio registró el mayor volumen mensual de exportaciones de maíz de la historia argentina, mientras elevó su estimación para la producción de la campaña 2025/26 hasta las 70,5 millones de toneladas.

Cómo será la llegada de Milei a Rosario

La agenda prevé que Milei llegue al Aeropuerto Internacional de Rosario cerca de las 19. Desde allí se trasladará hacia la ciudad para participar de la ceremonia en la sede de la Bolsa.

Antes de su discurso está previsto un saludo protocolar con las autoridades de la institución y dirigentes políticos locales, entre ellos el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

El auditorio estará integrado por empresarios, productores y representantes de los sectores financiero, agroindustrial y pyme.

La infraestructura también formará parte de las conversaciones. La BCR viene planteando la necesidad de mejorar los accesos al complejo portuario y valoró decisiones destinadas a avanzar con nuevos esquemas de gestión de corredores viales.

Milei llega a Rosario tras su mensaje a los empresarios: “La actividad económica está creciendo”

Javier Milei en el Council of the Americas. (Foto: archivo)

La presentación en Rosario se producirá un día después del discurso de Milei en el Council of the Americas, donde volvió a defender el rumbo económico de su administración. Ante empresarios y dirigentes políticos, el Presidente sostuvo que la actividad económica está creciendo y buscó presentar la evolución reciente de distintos indicadores como una señal de consolidación de su programa.

También apuntó contra los sectores que cuestionan las reformas y ratificó que el Ejecutivo mantendrá su estrategia basada en equilibrio fiscal, desregulación, apertura a las inversiones y reducción del peso del Estado en la economía.

Ese mensaje tendrá continuidad este viernes en Rosario, aunque ante un público particularmente sensible a dos cuestiones centrales para la competitividad argentina: la presión tributaria sobre el agro y el costo logístico para trasladar la producción hasta los puertos.