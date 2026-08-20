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El Banco Central compró U$S 89 millones y marcaron un récord en la era Milei

La autoridad monetaria acumuló U$S 89 millones este jueves y extendió a 16 jornadas consecutivas la racha de compras. El stock de reservas alcanzó su mayor nivel desde septiembre de 2019, mientras el dólar oficial permaneció en $1.515 en el Banco Nación.

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La autoridad monetaria acumuló U$S 89 millones este jueves y extendió a 16 jornadas consecutivas la racha de compras. (Foto: archivo)

La autoridad monetaria acumuló U$S 89 millones este jueves y extendió a 16 jornadas consecutivas la racha de compras. (Foto: archivo)
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El desembolso al Fondo Monetario Internacional impactó de lleno en las arcas del Banco Central, que registraron una caída de U$S 1.224 millones en una sola jornada. (Foto: archivo)

El nuevo récord se produjo en una jornada en la que la autoridad monetaria compró U$S 89 millones en el mercado cambiario. De esta manera, el BCRA acumula 16 días consecutivos con saldo comprador y alcanzó en agosto adquisiciones por U$S 443 millones.

El registro actual también superó el máximo anterior de la administración de Milei, que había sido de U$S 50.059 millones a comienzos de agosto.

Cuántos dólares acumuló el Banco Central

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el BCRA sumó U$S 13.770 millones a través de sus intervenciones en el mercado de cambios.

El Gobierno había establecido para este año una meta de acumulación de entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones. El piso de ese objetivo fue alcanzado a principios de junio, aunque el equipo económico todavía mantiene abierta la posibilidad de llegar al máximo previsto.

Qué pasó con el dólar

El mercado cambiario, en paralelo, mostró pocos movimientos. El dólar oficial se mantuvo en $1.515 para la venta en el Banco Nación, valor que alcanzó por tercer día consecutivo y que permanece cerca del máximo nominal de $1.520.

En el segmento mayorista, la cotización tampoco registró cambios. El valor de referencia se mantiene en torno a los $1.500 desde hace un mes y había quedado en $1.497 el 24 de julio.

El dólar blue cerró en $1.550 para la venta, luego de cuatro ruedas consecutivas de aumentos. (Foto: archivo)

El dólar blue cerró en $1.550 para la venta, luego de cuatro ruedas consecutivas de aumentos. (Foto: archivo)

Durante la rueda del jueves se negociaron USD 503,1 millones en ese segmento. En agosto, el dólar acumula una suba de $12, equivalente al 0,8%, mientras que en el acumulado de 2026 aumentó $42, un 2,9%. Ese incremento se encuentra por debajo de la inflación acumulada, que llega al 20%.

El techo de las bandas cambiarias establecido por el BCRA se ubica en $1.867,41. Con la cotización mayorista actual, existe una diferencia de $370,41, equivalente al 24,7%, respecto de ese límite.

En los contratos de dólar futuro tampoco hubo grandes modificaciones. La posición correspondiente a fines de agosto terminó en $1.507.

El dólar blue fue la única cotización que registró una variación destacada. Bajó $10, un 0,6%, y cerró en $1.550 para la venta, luego de cuatro ruedas consecutivas de aumentos.

En pocas palabras

  • Reservas en récord: El Banco Central acumuló U$S 50.342 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2019.
  • Compras consecutivas: La autoridad monetaria lleva 16 jornadas seguidas comprando divisas, con U$S 89 millones adquiridos este jueves.
  • Dólar estable: El dólar oficial se mantuvo en $1.515 en el Banco Nación, sin variaciones significativas en el mercado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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