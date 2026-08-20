El Banco Central compró U$S 89 millones y marcaron un récord en la era Milei

El Gobierno había establecido para este año una meta de acumulación de entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones. El piso de ese objetivo fue alcanzado a principios de junio, aunque el equipo económico todavía mantiene abierta la posibilidad de llegar al máximo previsto.

Qué pasó con el dólar

El mercado cambiario, en paralelo, mostró pocos movimientos. El dólar oficial se mantuvo en $1.515 para la venta en el Banco Nación, valor que alcanzó por tercer día consecutivo y que permanece cerca del máximo nominal de $1.520.

En el segmento mayorista, la cotización tampoco registró cambios. El valor de referencia se mantiene en torno a los $1.500 desde hace un mes y había quedado en $1.497 el 24 de julio.

El dólar blue cerró en $1.550 para la venta, luego de cuatro ruedas consecutivas de aumentos. (Foto: archivo)

Durante la rueda del jueves se negociaron USD 503,1 millones en ese segmento. En agosto, el dólar acumula una suba de $12, equivalente al 0,8%, mientras que en el acumulado de 2026 aumentó $42, un 2,9%. Ese incremento se encuentra por debajo de la inflación acumulada, que llega al 20%.

El techo de las bandas cambiarias establecido por el BCRA se ubica en $1.867,41. Con la cotización mayorista actual, existe una diferencia de $370,41, equivalente al 24,7%, respecto de ese límite.

En los contratos de dólar futuro tampoco hubo grandes modificaciones. La posición correspondiente a fines de agosto terminó en $1.507.

El dólar blue fue la única cotización que registró una variación destacada. Bajó $10, un 0,6%, y cerró en $1.550 para la venta, luego de cuatro ruedas consecutivas de aumentos.