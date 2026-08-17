Milei encabezó el acto en homenaje a San Martín: "Los enemigos de la libertad no descansan"

Javier Milei estuvo acompañado por integrantes del Gabinete nacional, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de las Fuerzas Armadas. (Foto: captura de pantalla)

Durante su mensaje, el presidente agradeció a los asistentes y recordó al “padre de nuestra patria” y destacó que “la grandeza de San Martín pudo verse por su valentía” al “liberar medio continente”.

Además, sostuvo que el prócer “no tenía un afán de poder vacío sino una visión inalterable de libertad y justicia” y recordó que “San Martín murió ignorado”.

Milei afirmó que “la gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi gobierno”. Y advirtió que “por demasiado tiempo la Argentina olvidó la demanda de la libertad y dio por sentado aquello por lo que luchó nuestro general”.

“Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar, comprender, por un futuro mejor, para criticar a quienes suprimían nuestras libertades, y estas libertades fueron perdidas en nombre de ampliar un Estado gigante”, expresó.

Milei sostuvo que “la gesta sanmartiniana es una fuente permanente de inspiración para todo mi Gobierno”. (Foto: Presidencia)

Los enemigos de la libertad y el legado de San Martín

También señaló que “aunque la libertad es un derecho natural es también una conquista por quienes luchan por oprimirnos” y advirtió que “los enemigos de la libertad existen y no descansan. Quien consigue el poder sobre otro también consigue dinero y privilegios que no podía haber conseguido por sus propios medios”.

El mandatario sostuvo que “la libertad en la patria es producto de un esfuerzo constante y consciente que debe ser preservado generación tras generación. Es un legado de nuestros padres, pero también es una responsabilidad y herencia que debemos dejar intacta en nuestros hijos”.

Al referirse al escenario actual, afirmó que “hoy nos vemos bajo nuevos desafíos” y que “hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tantos internos como externos”.

Defensa, Fuerzas Armadas y seguridad

“Por demasiado tiempo el instrumento militar de nuestro país, encargado de hacerle frente a estas amenazas externas contra nuestras libertades, fue demonizado y desfinanciado. Nosotros entendemos que este camino fue equivocado”, señaló.

En ese sentido, defendió el fortalecimiento de la política de defensa y aseguró que “para defender nuestros intereses necesitamos unas Fuerzas Armadas bien equipadas y formadas”.

Entre los ejes que consideró fundamentales mencionó la necesidad de proteger las fronteras, elegir alianzas geopolíticas, luchar contra todas las formas de terrorismo y ubicarse "del lado de la democracia".

Milei también remarcó que “nuestra misión hoy es proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar. También debemos dar la batalla cultural para explicar una y otra vez los valores que nos hicieron grandes”.

A su vez, sostuvo que “un pueblo libre requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos, pues el mal existe, y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por las fuerzas”.

Críticas al modelo anterior y defensa del rumbo económico

En el tramo final de su mensaje, el presidente ratificó el rumbo de su gestión y afirmó que “vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad”.

Además, cuestionó al modelo económico anterior al señalar que “hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos porque si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente”.

Y agregó: “Creemos que cuando la voluntad es firme y la dirección es clara no hay más opción para seguir adelante porque hoy no tenemos a un pasado al cual regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce".

Por último, llamó a mantener la libertad como eje de acción y sostuvo que “hoy tenemos que tener a la libertad como mandato": “No hay mejor forma de honrar su memoria que convertirnos en el mejor país que podemos ser”, finalizó.