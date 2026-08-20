La CGT encabeza una jornada de protestas contra el Gobierno por el endeudamiento de las familias

Las pymes también marchan a Plaza de Mayo

El reclamo sindical tendrá otro foco de protesta este jueves. Desde las 9, distintas entidades que representan a pequeñas y medianas empresas se concentrarán frente a la Casa Rosada para “poner en agenda la crisis que atraviesa el entramado productivo”.

La convocatoria se realiza en el marco del Día del Empresario Nacional y lleva como consigna “las pymes también son argentinas”, con una estética inspirada en la bandera utilizada por los jugadores de la Selección durante el Mundial 2026 para reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas.

Las entidades buscan visibilizar el cierre de empresas, la caída de la actividad y las dificultades para sostener los niveles de producción y rentabilidad. También reclaman que el Congreso avance con el proyecto de Ley de Emergencia PyME impulsado por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).

La movilización fue convocada por ENAC, la Cámara de la Industria del Calzado, APYME, la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines, la Fundación Pro Tejer, la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras entidades.