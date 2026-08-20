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La CGT encabeza una jornada de protestas contra el Gobierno por el endeudamiento de las familias

La CGT, las dos CTA y organizaciones sociales se movilizan al Ministerio de Economía por el endeudamiento de las familias, mientras que cámaras pymes marchan a Plaza de Mayo para reclamar medidas ante el cierre de empresas y la caída de la actividad.

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Una nueva jornada de protestas confluye en Plaza de Mayo con reclamos por el endeudamiento de las familias y por el resguardo de las pymes. (Foto: archivo).

Una nueva jornada de protestas confluye en Plaza de Mayo con reclamos por el endeudamiento de las familias y por el resguardo de las pymes. (Foto: archivo).

La CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones sociales se movilizaban este jueves al Ministerio de Economía para reclamar por el creciente endeudamiento de las familias, mientras que distintas cámaras que representan a pequeñas y medianas empresas convocaron a una protesta frente a la Casa Rosada por el cierre de compañías y la caída de la actividad.

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Las dos movilizaciones son independientes, pero comparten un reclamo central: que el Gobierno tome medidas para aliviar la situación económica de trabajadores, familias y empresas.

"Las pymes son argentinas", es el lema que utiliza el sector de la peque&ntilde;a y mediana empresa para visibilizar la ca&iacute;da de la actividad. (Foto: redes sociales).

"Las pymes son argentinas", es el lema que utiliza el sector de la pequeña y mediana empresa para visibilizar la caída de la actividad. (Foto: redes sociales).

La protesta sindical comenzó en la zona de Paseo Colón e Independencia y avanza hacia el Palacio de Hacienda. La CGT sostiene que la situación de endeudamiento afecta a 5,8 millones de familias y busca visibilizar las dificultades de quienes recurren al crédito para afrontar sus gastos cotidianos.

El Ministerio de Economía y la Casa Rosada permanecen vallados desde el mediodía, por lo que se espera que los manifestantes se concentren en la Plaza de Mayo al finalizar la marcha.

Las pymes también marchan a Plaza de Mayo

El reclamo sindical tendrá otro foco de protesta este jueves. Desde las 9, distintas entidades que representan a pequeñas y medianas empresas se concentrarán frente a la Casa Rosada para “poner en agenda la crisis que atraviesa el entramado productivo”.

La convocatoria se realiza en el marco del Día del Empresario Nacional y lleva como consigna “las pymes también son argentinas”, con una estética inspirada en la bandera utilizada por los jugadores de la Selección durante el Mundial 2026 para reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas.

Las entidades buscan visibilizar el cierre de empresas, la caída de la actividad y las dificultades para sostener los niveles de producción y rentabilidad. También reclaman que el Congreso avance con el proyecto de Ley de Emergencia PyME impulsado por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).

La movilización fue convocada por ENAC, la Cámara de la Industria del Calzado, APYME, la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines, la Fundación Pro Tejer, la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras entidades.

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