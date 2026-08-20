Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES

Haber mínimo garantizado: se ubica en $419.775,93 netos.

Bono extraordinario del Gobierno: se liquida en $70.000 completos.

Total de bolsillo en cuenta: alcanza un cobro consolidado de $489.775,93 netos.

Haberes superiores a la mínima: quienes perciben entre $419.775,93 y $489.775,93 cobran un bono proporcional hasta completar ese techo.

¿A cuánto se ubica la jubilación máxima de ANSES en agosto de 2026?

El haber máximo del régimen previsional ordinario nacional se eleva a $2.824.694,49 brutos tras aplicarse el incremento del 1,89% derivado del IPC oficial. Quienes perciben este escalón superior no cobran el bono de $70.000 y comenzarán a cobrar sus haberes el martes 25 de agosto.

¿Cuáles son las fechas de cobro para los jubilados en agosto de 2026?

El cronograma de pagos de la ANSES para quienes cobran la jubilación mínima y el bono concluye bajo el siguiente esquema: