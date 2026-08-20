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Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES

El Gobierno nacional oficializó el pago extraordinario junto con el aumento por movilidad mensual del 1,89%. Los beneficiarios de la mínima acceden a un piso salarial que se acredita directamente en sus cuentas bancarias.

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Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que la jubilación mínima de agosto es de $419.775,93 que, sumada al bono de $70.000, alcanza un total de $489.775,93 netos de bolsillo. Las acreditaciones bancarias continúan hoy para los beneficiarios según la terminación del DNI.

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La medida busca sostener el poder adquisitivo del sector pasivo frente a la inflación mediante depósitos directos en las cajas de ahorro, sin necesidad de realizar trámites presenciales en las sucursales bancarias.

¿Quiénes cobran la jubilación mínima con el bono de Javier Milei este jueves 20 de agosto?

Javier Milei confirm&oacute; el bono de $70.000 para jubilados de ANSES. Imagen ilustrativa hecha con IA

Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES. Imagen ilustrativa hecha con IA

Este jueves 20 de agosto cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo garantizado y tienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 7. Los fondos quedan acreditados automáticamente desde las primeras horas de la jornada.

¿Cuánto cobran en mano los jubilados de la mínima entre el haber y el bono?

Con el reajuste mensual por movilidad del 1,89%, el ingreso neto de los adultos mayores de menores recursos se compone de la siguiente manera:

  • Haber mínimo garantizado: se ubica en $419.775,93 netos.

  • Bono extraordinario del Gobierno: se liquida en $70.000 completos.

  • Total de bolsillo en cuenta: alcanza un cobro consolidado de $489.775,93 netos.

  • Haberes superiores a la mínima: quienes perciben entre $419.775,93 y $489.775,93 cobran un bono proporcional hasta completar ese techo.

¿A cuánto se ubica la jubilación máxima de ANSES en agosto de 2026?

El haber máximo del régimen previsional ordinario nacional se eleva a $2.824.694,49 brutos tras aplicarse el incremento del 1,89% derivado del IPC oficial. Quienes perciben este escalón superior no cobran el bono de $70.000 y comenzarán a cobrar sus haberes el martes 25 de agosto.

¿Cuáles son las fechas de cobro para los jubilados en agosto de 2026?

El cronograma de pagos de la ANSES para quienes cobran la jubilación mínima y el bono concluye bajo el siguiente esquema:

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Javier Milei confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES con haber mínimo.
  • El total de bolsillo para jubilados de la mínima alcanzará los $489.775,93 netos.
  • Se detallaron las fechas de cobro para agosto según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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