La angustia de Wanda Nara al recordar un episodio con Mauro Icardi y sus hijos: "Lo que nos costó salir"

Qué dijo Wanda Nara tras el fallo de la Justicia

Wanda Nara habló con PrimiciasYa (América TV) tras el fallo favorable de la Justicia italiana que le permitirá gestionar la documentación necesaria para que sus hijas regresen a la Argentina. Aliviada por la resolución, la conductora reconoció el desgaste que le generó toda la situación: "Estoy contenta, pero cansada. No paré", expresó.

Luego, explicó cómo se resolvió el conflicto judicial: "Hoy a las 5 de la tarde, hora italiana, llegó la resolución de la jueza italiana que me autoriza como madre y como única persona a firmar la documentación para que las nenas puedan volver", detalló. Y remarcó la urgencia del regreso: "Tienen que volver de forma urgente para retomar su escolarización".

Además, Wanda recordó el robo que sufrió la familia en su casa de Milán y el impacto que tuvo en sus hijos. "Tuvimos una desgracia. Un robo que fue muy traumático para los chicos. Lo que pasaron los chicos fue tremendo", relató.

"Todos sintieron impotencia. Mis hijos más grandes se sentían culpables", expresó, y volvió a remarcar: "Fue un robo muy traumático", aseguró que las consecuencias emocionales fueron muy fuertes.

Sobre la causa, sostuvo: "La Justicia tiene en mira al ideólogo del robo".

Por último, reveló que intentó comunicarse con Mauro Icardi para informarle lo sucedido, aunque no obtuvo respuesta: "Lo llamé a Mauro. Tiene tres llamadas mías y mensajes. Nunca me contestó", cerró.