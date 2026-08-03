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La angustia de Wanda Nara al recordar un episodio con Mauro Icardi y sus hijos: "Lo que nos costó salir"

Wanda Nara reaccionó a un video en vivo que Mauro Icardi realizó en Instagram en 2022, en plena crisis de pareja. En esa transmisión, el futbolista se refería a la relación con los hijos de la empresaria y hablaba de un tenso episodio familiar.

3 ago 2026, 08:52
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La angustia de Wanda Nara al recordar un episodio con Mauro Icardi y sus hijos: Lo que nos costó salir

La angustia de Wanda Nara al recordar un episodio con Mauro Icardi y sus hijos: "Lo que nos costó salir"

La angustia de Wanda Nara al recordar un episodio con Mauro Icardi y sus hijos: Lo que nos costó salir

La angustia de Wanda Nara al recordar un episodio con Mauro Icardi y sus hijos: "Lo que nos costó salir"

Wanda Nara comenzó una nueva semana con una fuerte actividad en sus redes sociales y volvió a apuntar contra Mauro Icardi al recordar, según su versión, las situaciones que atravesaron sus hijos durante la convivencia con el futbolista.

A través de su cuenta de X, la empresaria reaccionó a un viejo video que volvió a circular en las últimas horas. Se trata de una transmisión en vivo que Icardi realizó en Instagram desde Estambul, en 2022, en plena crisis de pareja con Wanda y mientras ella protagonizaba un mediático ida y vuelta con L-Gante.

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Las imágenes, que en aquel momento también fueron reproducidas en LAM (América TV), muestran un intercambio en el que, aparentemente, Valentino López y sus hermanos salían en defensa del delantero: "Tengo la palabra de sus hijos, que están muy enojados con ella. Espero que la madre se digne a venir. Tenemos la llamada de los nenes diciéndole que, si sigue en esta postura, en este comportamiento, se van a tener que alejar".

A partir de ese material, Wanda reavivó la polémica y aseguró que ese episodio reflejaba el difícil contexto familiar que, según sostiene, vivieron sus hijos durante aquellos años. "El sufrimiento de todos mis hijos y lo que nos costó salir", escribió junto a un emoji de una carita llorando y un corazón roto.

Qué dijo Wanda Nara tras el fallo de la Justicia

Wanda Nara habló con PrimiciasYa (América TV) tras el fallo favorable de la Justicia italiana que le permitirá gestionar la documentación necesaria para que sus hijas regresen a la Argentina. Aliviada por la resolución, la conductora reconoció el desgaste que le generó toda la situación: "Estoy contenta, pero cansada. No paré", expresó.

Luego, explicó cómo se resolvió el conflicto judicial: "Hoy a las 5 de la tarde, hora italiana, llegó la resolución de la jueza italiana que me autoriza como madre y como única persona a firmar la documentación para que las nenas puedan volver", detalló. Y remarcó la urgencia del regreso: "Tienen que volver de forma urgente para retomar su escolarización".

Además, Wanda recordó el robo que sufrió la familia en su casa de Milán y el impacto que tuvo en sus hijos. "Tuvimos una desgracia. Un robo que fue muy traumático para los chicos. Lo que pasaron los chicos fue tremendo", relató.

"Todos sintieron impotencia. Mis hijos más grandes se sentían culpables", expresó, y volvió a remarcar: "Fue un robo muy traumático", aseguró que las consecuencias emocionales fueron muy fuertes.

Sobre la causa, sostuvo: "La Justicia tiene en mira al ideólogo del robo".

Por último, reveló que intentó comunicarse con Mauro Icardi para informarle lo sucedido, aunque no obtuvo respuesta: "Lo llamé a Mauro. Tiene tres llamadas mías y mensajes. Nunca me contestó", cerró.

     

 

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