La Joaqui hizo un firme pedido por Luck Ra tras la separación: "Dejen de..."

"Se que cuando hay una ruptura es más comercialmente rentable que haya un caos o que las dos parten se odien pero no tengo nada malo que decir de Facu, de hecho me encantaría que le dejen de decir cosas feas. Es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero. Entonces me parece injusto que por que él sea honesto y diga que ya no siente lo mismo lo fulminen. Ya está, él está tomando una decisión para su vida para ser feliz y es justo que cada uno sea feliz como necesita", explicó la cantante.

El dolor de La Joaqui por su separación de Luck Ra

En la charla con Infama, La Joaqui enfrentó las críticas instaladas a Luck Ra por la separación y también aclaró de manera tajante: "Me duele que hablen del tema de mis hijas porque yo nunca cargé a nadie con las responsabilidades de ellas. Es el primer novio mío con el que conviven mis nenas y nunca le pedí a un hombre que las cuide, ni que las lleve al colegio".

"Siempre me responsabilicé en mi totalidad por mis hijas. Entonces me ofende de ese lado porque se insinúa que yo busco a alguien para hacerlo responsable de las responsabilidades que yo adquirí de chica porque he vivido rápido. Pero yo siempre me hice cargo de todas mis responsabilidades y jamás cargaría a alguien con ellas", continuó la artista.

Y dejó en claro sobre cómo transita la separación de su colega: “No quiero conocer a nadie, ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy en día no elijamos que ese amor continúe. Yo siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos”, concluyó.