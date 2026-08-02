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Javier Milei adelantó que ya definió quién será su candidato a vicepresidente para buscar la reelección

El Presidente confirmó que ya eligió a quien lo acompañará en una eventual fórmula para las presidenciales de 2027, aunque evitó revelar su identidad. Además, habló de las PASO, la reforma del Banco Central y sus planes para un segundo mandato.

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Javier Milei adelantó que ya definió quién será su candidato a vicepresidente para buscar la reelección

Javier Milei adelantó que ya definió quién será su candidato a vicepresidente para buscar la reelección

El presidente Javier Milei afirmó que ya tiene decidido quién lo acompañará como candidato a vicepresidente en caso de competir por un segundo mandato en las elecciones de 2027. Sin embargo, aclaró que, por ahora, no dará a conocer el nombre de la persona elegida.

Leé también Luis Caputo en A24: "No tengo una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027"
El ministro de Economía defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que se trata de un cambio refundacional para la economía argentina. (Foto: captura de pantalla)

“Como ya he planteado en una reciente entrevista, tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, le aseguró el Presidente al Diario Río Negro.

La confirmación del Presidente vuelve a instalar las especulaciones sobre el futuro de la fórmula oficialista, especialmente después de los cruces públicos que el Gobierno y Villarruel protagonizaron en los últimos meses.

“Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”, llegó a plantear el jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que la titular del Senado hubiera puesto en duda en las redes sociales el estado de salud mental del Presidente.

Las prioridades del Gobierno

Durante la entrevista, Milei también repasó las iniciativas que considera prioritarias para los próximos meses. Entre ellas volvió a insistir con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al sostener que representan un gasto innecesario para el Estado y que las internas partidarias deberían resolverse dentro de cada fuerza política.

“No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco, le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”, remarcó.

Además, defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, al que calificó como una de las transformaciones institucionales más importantes de su gestión. Según explicó, el objetivo es impedir que futuros gobiernos puedan financiar el gasto público mediante emisión monetaria.

“No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne”, enfatizó.

Cómo imagina un segundo mandato

Consultado sobre cuáles serían las prioridades de una eventual segunda presidencia, Milei aseguró que buscará profundizar el rumbo económico actual.

En ese sentido, planteó que continuará impulsando medidas de desregulación y una reducción de la carga impositiva, con el objetivo de consolidar el crecimiento económico.

“De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita”, planteó Milei, y finalizó: “Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Finalmente, expresó su deseo de que su gestión sea recordada por haber cambiado el rumbo del país y por sentar las bases para una Argentina con mayor estabilidad económica.

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