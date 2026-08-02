Javier Milei adelantó que ya definió quién será su candidato a vicepresidente para buscar la reelección

Las prioridades del Gobierno

Durante la entrevista, Milei también repasó las iniciativas que considera prioritarias para los próximos meses. Entre ellas volvió a insistir con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al sostener que representan un gasto innecesario para el Estado y que las internas partidarias deberían resolverse dentro de cada fuerza política.

“No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco, le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”, remarcó.

Además, defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, al que calificó como una de las transformaciones institucionales más importantes de su gestión. Según explicó, el objetivo es impedir que futuros gobiernos puedan financiar el gasto público mediante emisión monetaria.

“No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne”, enfatizó.

Cómo imagina un segundo mandato

Consultado sobre cuáles serían las prioridades de una eventual segunda presidencia, Milei aseguró que buscará profundizar el rumbo económico actual.

En ese sentido, planteó que continuará impulsando medidas de desregulación y una reducción de la carga impositiva, con el objetivo de consolidar el crecimiento económico.

“De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita”, planteó Milei, y finalizó: “Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Finalmente, expresó su deseo de que su gestión sea recordada por haber cambiado el rumbo del país y por sentar las bases para una Argentina con mayor estabilidad económica.