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Javier Milei cuestionó a Pedro Sánchez por la crisis migratoria en España: "El final del socialismo se acerca"

El Presidente vinculó los intentos masivos de ingreso a Ceuta y Melilla con las políticas del gobierno español y marcó sus diferencias con las decisiones tomadas por el país europeo.

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Javier Milei cuestionó a Pedro Sánchez por la crisis migratoria en España. (Foto: archivo)

Javier Milei cuestionó a Pedro Sánchez por la crisis migratoria en España. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al pronunciarse sobre la crisis migratoria que atraviesa España. El mandatario argentino cuetionó las políticas del país europeo tras los intentos masivos de ingreso de migrantes a Ceuta y Melilla.

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A través de una publicación en sus redes sociales, Milei sostuvo que "el final del socialismo se acerca", en un mensaje dirigido al gobierno español, al que responsabilizó por la situación que se vive en la frontera con Marruecos.

Milei compartió un video en el que presuntamente se observa a ciudadanos de Ceuta persiguiendo a migrantes que habían ingresado al enclave desde Marruecos y entregándolos a la policía. Y acompañó las imágenes con estas palabras: “Cuando las personas despiertan... el final del socialismo se acerca... ÁNIMO ESPAÑA”.

De esta manera, el mandatario argentino volvió a cuestionar al socialismo, una de las principales banderas discursivas de su gestión y un eje recurrente de sus críticas a Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Un nuevo capítulo en la disputa con Pedro Sánchez

Las declaraciones de Milei se producen en medio de una relación bilateral marcada por fuertes tensiones diplomáticas entre Argentina y España.

En distintas oportunidades, el mandatario argentino cuestionó públicamente a Pedro Sánchez y a su gestión, mientras que el Gobierno español respondió con críticas a las expresiones del Presidente, profundizando el enfrentamiento político entre ambos países.

La frontera entre España y Marruecos en la ciudad de Ceuta. (Foto: REUTERS)

La frontera entre España y Marruecos en la ciudad de Ceuta. (Foto: REUTERS)

La crisis migratoria mantiene en alerta a España

Las declaraciones del Presidente argentino se producen mientras España continúa enfrentando una fuerte presión migratoria en Ceuta y Melilla, donde en los últimos días se registraron intentos masivos de ingreso desde Marruecos.

La situación obligó a reforzar los operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, al tiempo que la Unión Europea expresó su respaldo al Gobierno español y convocó a una reunión extraordinaria de ministros del Interior para analizar la crisis y coordinar una respuesta conjunta.

El Ministerio del Interior de España informó este sábado que ascendió a 67 la cantidad de personas fallecidas en el marco de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta, en la frontera con Marruecos. Entre las víctimas hay personas que murieron ahogadas y otras que perdieron la vida durante una estampida mientras intentaban atravesar el rompeolas que separa ambos territorios.

Las tareas de búsqueda continúan en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, donde los efectivos siguen trabajando para localizar posibles cuerpos.

En pocas palabras

  • Milei criticó a Sánchez: El presidente argentino vinculó la crisis migratoria en Ceuta y Melilla con políticas socialistas.
  • Fracaso del modelo: Milei afirmó que la situación refleja el
Resumen generado por Thinkindot AI
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