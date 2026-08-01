Javier Milei cuestionó a Pedro Sánchez por la crisis migratoria en España: "El final del socialismo se acerca"

Un nuevo capítulo en la disputa con Pedro Sánchez

Las declaraciones de Milei se producen en medio de una relación bilateral marcada por fuertes tensiones diplomáticas entre Argentina y España.

En distintas oportunidades, el mandatario argentino cuestionó públicamente a Pedro Sánchez y a su gestión, mientras que el Gobierno español respondió con críticas a las expresiones del Presidente, profundizando el enfrentamiento político entre ambos países.

La frontera entre España y Marruecos en la ciudad de Ceuta. (Foto: REUTERS)

La crisis migratoria mantiene en alerta a España

Las declaraciones del Presidente argentino se producen mientras España continúa enfrentando una fuerte presión migratoria en Ceuta y Melilla, donde en los últimos días se registraron intentos masivos de ingreso desde Marruecos.

La situación obligó a reforzar los operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, al tiempo que la Unión Europea expresó su respaldo al Gobierno español y convocó a una reunión extraordinaria de ministros del Interior para analizar la crisis y coordinar una respuesta conjunta.

El Ministerio del Interior de España informó este sábado que ascendió a 67 la cantidad de personas fallecidas en el marco de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta, en la frontera con Marruecos. Entre las víctimas hay personas que murieron ahogadas y otras que perdieron la vida durante una estampida mientras intentaban atravesar el rompeolas que separa ambos territorios.

Las tareas de búsqueda continúan en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, donde los efectivos siguen trabajando para localizar posibles cuerpos.