Jorge Macri confirmó a su ministra de Educación en la Ciudad de Buenos Aires

El exintendente de Vicente López destacó a Miguel por tener "una larga trayectoria en la gestión educativa" y resaltó su rol como secretaria de Innovación y Calidad Educativa de la cartera de Educación dirigida por Esteban Bullrich entre 2015 y 2019.

“El futuro de nuestra Ciudad nos demanda innovar y estar a la vanguardia. Sé que Mercedes nos va a llevar en ese camino y es un orgullo tenerla en el equipo”, agregó Jorge Macri.

Actualmente. Miguel se desempeña como directora general de Planeamiento e Innovación Educativa y es miembro del Comité Directivo de UNESCO 2030.

Miguel estudió periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA), fue maestra y es egresada del Institute for the Future of Learning de la Universidad de Harvard.