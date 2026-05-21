Ian Lucas se salió con la suya y en Telefe le cumplieron un fuerte capricho: "Escala posiciones"

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Por qué hizo el posteo Ian Lucas

En SQP (América TV) dieron a conocer detalles de la tensión que se generó entre Ian Lucas y Telefe luego del polémico posteo que el influencer compartió en redes sociales, donde manifestó sentirse poco “valorado” dentro del proyecto vinculado al Mundial y que más tarde terminó eliminando.

"Hay un tema con Ian Lucas con la gente de Telefe", comentó Martín Salwe al referirse al vínculo entre el creador de contenido y la señal. "Ah, por eso tal vez bajó el posteo", sumó una de las panelistas en medio del debate.

Según detallaron en el programa, el mensaje no cayó nada bien puertas adentro del canal y generó una rápida reacción de las autoridades para intentar desactivar el conflicto. "El posteo molestó, obviamente, generó tensión. Hay reunión ahora, se están juntando. Hay diálogo de vuelta. La intención de Telefe es, obviamente, que Ian siga con ellos con el proyecto, que viaje. Ahora, el tema está en la estadía, dónde duerme cada uno, la logística interna, traslados internos", explicó Salwe al aire.

En medio de la charla, Sabrina Rojas, quien reemplaza temporalmente a Yanina Latorre en la conducción, lanzó entre risas: "Él no quiere dormir con el camarógrafo".

Más adelante, Nico Peralta también opinó sobre la situación y analizó el futuro televisivo del influencer. "Si su objetivo es instalarse en la tele como conductor y demás, y le está yendo también en las redes y gana, no voy a decir el número, pero los millones y los miles de dólares que gana por mes, que invierta", expresó.

Finalmente, sobre el cierre del programa, Salwe confirmó que las partes lograron acercar posiciones y que Ian continuará formando parte del proyecto mundialista de Telefe. De esta manera, el influencer viajará junto al canal para la cobertura de la Copa del Mundo, dejando atrás las dudas que se habían instalado en torno a su continuidad.