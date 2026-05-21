Ian Lucas se salió con la suya y en Telefe le cumplieron un fuerte capricho: "Escala posiciones"

Después de días de incertidumbre y especulaciones en redes sociales por un posteo que había generado una fuerte repercusión, finalmente Ian Lucas logró cumplir uno de sus grandes objetivos: viajar al Mundial junto a Marley de la mano de Telefe.
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Luego de varios días de polémica y especulaciones en redes sociales, Ian Lucas y Telefe finalmente lograron ponerle punto final a la tensión que se había generado en torno a su participación en la cobertura del Mundial.
Después de días de incertidumbre y especulaciones en redes sociales por un posteo que había generado una fuerte repercusión, finalmente Ian Lucas logró cumplir uno de sus grandes objetivos: viajar al Mundial junto a Marley de la mano de Telefe.
Pero eso no fue todo. Lejos de tener una participación menor, el influencer, luego de renegociar puntos del contrato, terminó convirtiéndose en una de las caras destacadas de la cobertura que prepara la señal para la Copa del Mundo, algo que sorprendió a muchos luego de la polémica que se había instalado alrededor de su presencia.
La información fue revelada por Martín Salwe en SQP (América TV), donde además mostraron al aire la nueva promo oficial del canal. En las imágenes se pudo ver a Ian diciendo presente junto a las figuras elegidas para la cobertura internacional, confirmando así su incorporación al proyecto y despejando todas las dudas sobre su participación.
“La promo del Mundial fue reeditada y ya está al aire. Ian escala posiciones y aparece antes que Barili, Zampini, Diego Leuco e incluso antes que Georgina”, lanzó en el cierre del programa, sorprendido por el lugar de relevancia que obtuvo dentro de la promoción oficial.
En SQP (América TV) dieron a conocer detalles de la tensión que se generó entre Ian Lucas y Telefe luego del polémico posteo que el influencer compartió en redes sociales, donde manifestó sentirse poco “valorado” dentro del proyecto vinculado al Mundial y que más tarde terminó eliminando.
"Hay un tema con Ian Lucas con la gente de Telefe", comentó Martín Salwe al referirse al vínculo entre el creador de contenido y la señal. "Ah, por eso tal vez bajó el posteo", sumó una de las panelistas en medio del debate.
Según detallaron en el programa, el mensaje no cayó nada bien puertas adentro del canal y generó una rápida reacción de las autoridades para intentar desactivar el conflicto. "El posteo molestó, obviamente, generó tensión. Hay reunión ahora, se están juntando. Hay diálogo de vuelta. La intención de Telefe es, obviamente, que Ian siga con ellos con el proyecto, que viaje. Ahora, el tema está en la estadía, dónde duerme cada uno, la logística interna, traslados internos", explicó Salwe al aire.
En medio de la charla, Sabrina Rojas, quien reemplaza temporalmente a Yanina Latorre en la conducción, lanzó entre risas: "Él no quiere dormir con el camarógrafo".
Más adelante, Nico Peralta también opinó sobre la situación y analizó el futuro televisivo del influencer. "Si su objetivo es instalarse en la tele como conductor y demás, y le está yendo también en las redes y gana, no voy a decir el número, pero los millones y los miles de dólares que gana por mes, que invierta", expresó.
Finalmente, sobre el cierre del programa, Salwe confirmó que las partes lograron acercar posiciones y que Ian continuará formando parte del proyecto mundialista de Telefe. De esta manera, el influencer viajará junto al canal para la cobertura de la Copa del Mundo, dejando atrás las dudas que se habían instalado en torno a su continuidad.