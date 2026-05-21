Christian Petersen está internado y hay preocupación por su salud: "Ingresó con alucinaciones"

Petersen ya había atravesado un grave episodio de salud en el volcán Lanín a fines de 2025, cuando sufrió una falla multiorgánica que lo mantuvo 26 días internado en terapia intensiva.

En aquel momento, el reconocido chef se encontraba realizando una excursión en Neuquén y tuvo que ser bajado de urgencia tras descompensarse en plena subida. El cuadro fue tan delicado que necesitó atención inmediata y una prolongada internación en terapia intensiva, donde logró recuperarse lentamente.

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Cómo fue el incómodo episodio que vivió Christian Petersen con una seguidora

Christian Petersen atravesó un momento crítico de salud debido a una falla multiorgánica, pero logró superar la situación y hoy intenta retomar su rutina con una nueva perspectiva sobre la vida. En diálogo con La Nación, relató un episodio inesperado y bastante incómodo que vivió el mismo día en que recibió el alta médica.

"Ser conocido tiene un montón de cosas a favor, pero hay un momento en que necesitás un poco de privacidad, de silencio. Y es muy difícil ese oximorón de 'vivo de esto pero a veces me hace mal'", aseguró el chef en la entrevista.

El cocinero recordó lo que ocurrió apenas salió del hospital: "Cuando salía del hospital yo casi no podía caminar. Salí a las 11 de la noche y viene una señora y me dice: '¿Me puedo sacar una selfie? ¡Estás vivo!'. 'Nos sacamos una selfie, pero yo no puedo ni caminar', le dije".

Respecto al diagnóstico, Petersen explicó: "Me dicen que se juntaron varias causas. Estaba intoxicado en Brasil, dicen que puede haber sido dengue o zika; tenía un virus en el corazón, o sea que ya tenía el corazón un poco inflamado; veinte días antes me había hecho una radiografía y (mostraba que) estaba saliendo de una neumonía".

Finalmente, al ser consultado sobre si volvería a subir al Lanín, fue tajante: "No. Las barrancas de San Isidro son las únicas montañas que voy a subir. 'Volvemos el año que viene', me dijo el guía. No vuelvo ni loco. Dejame al lado del río, de la barranca. Confirmé que soy un camalote, sanisidrense a morir".