Javier Milei anunció la baja de retenciones al trigo y la cebada desde junio, y a la soja desde enero

En ese marco, Milei reafirmó el rumbo de su política económica y aseguró que continuará con la reducción de retenciones y del gasto estatal. “Vamos a seguir bajando retenciones. Vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”, expresó.

El mandatario también hizo mención a la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el FMI, y aseguró que las autoridades del Fondo “ven que este programa es mas consistente que los que quieren que a la Argentina les vaya mal”.

“Vivimos escuchando que el agro no genera valor agregado, y miren todo el valor que le agrega al suelo”, afirmó Milei al comienzo de su ponencia, quien además sostuvo que “la riqueza no nace del Estado”.

En ese marco, el Presidente calificó como “imperdonable” el tratamiento que recibió el sector agropecuario durante décadas por parte de administraciones anteriores. En particular, señaló a las retenciones como “la cara más visible del monstruo de estatal que le tiraron encima” y definió como un "crimen económico".

Además, aclaró que su gestión no avanzará con una reducción de impuestos que luego implique volver a aumentarlos ni financiar el déficit mediante endeudamiento. “Para bajar impuestos de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico”, remarcó.

Además, defendió la política económica de su administración y aseguró que mantendrá el orden de las cuentas públicas. “El equilibrio fiscal lo tenemos y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo”, expresó.

Más adelante, cuestionó a sectores de la oposición por intentar afectar el rumbo económico impulsado por el Gobierno. “Argentina tiene la recesión más loca del mundo, porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5% interanual, rompiendo el máximo histórico de la variable”, sostuvo.

"Hoy la tasa de inflación de venir de niveles que podrían haberse ido al 17.000% hoy la inflación viaja en torno al 30%. Vamos a volver el sendero decreciente de la tasa de inflación porque no vamos a parar hasta exterminar a esa maldición que pesa sobre la Argentina", manifestó.

Equilibrio fiscal y golpe de Estado

De acuerdo el mandatario, las cuentas públicas "ya se encuentran equilibradas" y sostuvo que el proceso de recuperación económica “fue interrumpida de manera intencional”.

El mandatario señaló que el programa económico venía mostrando mejoras en materia de actividad e inflación y responsabilizó a la oposición por haber alterado ese escenario. “Nos tiraron 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generaron pánico y provocaron una dolarización del 50% de los pesos que circulan en la economía”, expresó.

En ese contexto, denunció un intento de desestabilización institucional y elevó el tono de sus críticas. “Básicamente lo que ocurrió es un intento de golpe de Estado coordinado entre la política, con siete pedidos de juicio político y descontrol en la calle”, afirmó.

Según explicó, esa situación tuvo consecuencias directas sobre la economía. “Eso disparó la tasa de interés, cortó el sesgo de crecimiento y tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina”, sostuvo.

Milei aseguró además que “el tamaño del ataque equivale a 70 mil millones de dólares” y que "jamás se vio un ataque de semejante magnitud y jamás la Argentina pudo resistir como resistió gracias a este modelo”, afirmó.

“Nos pusimos de pie y no pudieron violentar el modelo cambiario”, remarcó el mandatario.

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