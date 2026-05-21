¿Ian Lucas y Nati Jota juntos? La frase de Majo Martino que alimentó las versiones de romance

Nico Peralta le recordó que Ian lo había negado, pero Majo retrucó con firmeza: "Y qué va a decir". Así, la periodista dejó flotando la duda y alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo entre Ian Lucas y Nati Jota.

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Cómo hizo Ian Lucas para evitar cruzarse con Eva Anderson en los Martín Fierro 2026

Los Premios Martín Fierro 2026 volvieron a ser escenario de encuentros, emociones y también tensiones entre las figuras del espectáculo que se reunieron el lunes por la noche en el Hotel Hilton.

Uno de los momentos más esperados en la previa era el cruce entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, después de todo lo que se había generado entre ellos desde que coincidieron en MasterChef Celebrity.

Durante la ceremonia, el joven cantante se llevó la estatuilla como revelación por su participación en el reality gastronómico conducido por Wanda Nara, consolidando así su paso por la televisión.

Más tarde, en el espacio de entrevistas, las cámaras de PrimiciasYa captaron un instante incómodo: Ian Lucas evitó en todo momento encontrarse cara a cara con Evangelina Anderson. Mientras la modelo conversaba con Grego Rossello, el influencer aguardó detrás del decorado hasta que ella terminara la nota para recién pasar por ese sector del salón.

El músico esperó pacientemente a que Evangelina finalizara la entrevista en los sillones y solo apareció cuando ella se retiró, cuidando cada movimiento para no cruzarse con la modelo. Todo esto ocurrió después de recibir su premio y dejó en evidencia que la tensión entre ambos sigue vigente.

El registro exclusivo quedó grabado por la cámara de PrimiciasYa, mostrando un gesto que no pasó desapercibido y que reavivó las especulaciones sobre el vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson.