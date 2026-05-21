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¿Ian Lucas y Nati Jota juntos? La frase de Majo Martino que alimentó las versiones de romance

Ian Lucas habló de su presente sentimental y negó cualquier romance con La Reini o con Nati Jota, aunque Majo Martino sembró dudas en el estudio.

21 may 2026, 20:44
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nati jota y ian lucas
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En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino encendió la intriga al sugerir que entre Ian Lucas y Nati Jota podría estar pasando algo más que una amistad. La periodista lanzó la sospecha justo después de que el ganador de MasterChef Celebrity hablara de su presente sentimental en el ciclo de espectáculos.

En la nota, el cronista Rodrigo Bar fue directo: "¿Está alejado de la realidad el supuesto romance con La Reini?". Ian respondió sin vueltas: "Muy alejado. Nada que ver. Es mi amiga. Hicimos un TikTok que le fue re bien porque habíamos dicho lo de la promesa de que nos íbamos a casar, lo dijimos en vivo en el programa. Nunca pasó nada. No hay chance. Ella es divina, pero es mi amiga, es como Joaqui, divina, pero es mi amiga, o sea, no pasó ni va a pasar". Ante la insistencia del periodista, agregó: "Sí, sí, estoy viéndome con alguien, tranqui, que no es del ambiente. Estoy muy en otra".

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El periodista no se detuvo allí y mencionó otro nombre: "También se nombró a Nati Jota en algún momento". La respuesta de Ian fue categórica: "¿A Nati Jota? Con Nati, no. Nunca pasó nada". Sin embargo, lo dicho abrió un contrapunto en el estudio del programa.

Mientras Ximena Capristo opinaba que le gustaba “fuera del ambiente”, Martino intervino con suspicacia: "Quiero decir algo: permitime dudar si es fuera del ambiente. Por algo Rodrigo le preguntó lo que le preguntó al final de la nota".

Nico Peralta le recordó que Ian lo había negado, pero Majo retrucó con firmeza: "Y qué va a decir". Así, la periodista dejó flotando la duda y alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo entre Ian Lucas y Nati Jota.

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Los Premios Martín Fierro 2026 volvieron a ser escenario de encuentros, emociones y también tensiones entre las figuras del espectáculo que se reunieron el lunes por la noche en el Hotel Hilton.

Uno de los momentos más esperados en la previa era el cruce entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, después de todo lo que se había generado entre ellos desde que coincidieron en MasterChef Celebrity.

Durante la ceremonia, el joven cantante se llevó la estatuilla como revelación por su participación en el reality gastronómico conducido por Wanda Nara, consolidando así su paso por la televisión.

Más tarde, en el espacio de entrevistas, las cámaras de PrimiciasYa captaron un instante incómodo: Ian Lucas evitó en todo momento encontrarse cara a cara con Evangelina Anderson. Mientras la modelo conversaba con Grego Rossello, el influencer aguardó detrás del decorado hasta que ella terminara la nota para recién pasar por ese sector del salón.

El músico esperó pacientemente a que Evangelina finalizara la entrevista en los sillones y solo apareció cuando ella se retiró, cuidando cada movimiento para no cruzarse con la modelo. Todo esto ocurrió después de recibir su premio y dejó en evidencia que la tensión entre ambos sigue vigente.

El registro exclusivo quedó grabado por la cámara de PrimiciasYa, mostrando un gesto que no pasó desapercibido y que reavivó las especulaciones sobre el vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson.

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